場邊人語／六次罰分 翻盤有份

距離終場還有2分鐘34秒，身高7呎3吋的波士頓 塞爾蒂克隊中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）六次站上罰球線都得分，將比數由98比101逆轉成為106比102；幫助作客的塞爾蒂克隊於四節比賽後以108比104勝岀。

這是紐約尼克隊在例行賽季首度在主場吃敗仗，也是塞爾蒂克隊在嶄新的例行賽季𥚃，於客場收穫開門紅。

這場比賽場地是在紐約市 曼哈頓中城的麥廸臣廣場花園（Madison Square Garden）舉行，當晚全場滿座，吸引了1萬9812名現場球迷。

紐約主場球迷向來難以討好；他們當晚晩比賽進行之中，先是向波爾辛吉斯喝倒彩，接著又對先盛後衰終局敗北的主隊表達不悅。尼克隊畢竟改不了「應勝不勝」的舊習，塞爾蒂克隊則展露出「勢必求勝」努力。

2015年6月25日於紐約市布魯克林區，紐約尼克隊在年度選秀活動中第1輪第4順位圈選來自拉脫維亞的波爾辛吉斯。他於當年10月28日第一次穿上尼克隊的制服參加聯賽，從此在尼克隊效力3個球季出賽186次。

波爾辛吉斯隨後在轉戰代表德州 達拉斯獨行俠隊和華盛頓哥倫比亞特區巫師隊之後，於2023年6月23日被交易到波士頓塞爾蒂克隊，7月12日，他和球隊簽訂兩年延長合約。

波爾辛吉斯25日身穿紐約球迷最反感的球衣到訪，上陣37分鐘53秒，攻下30分8個籃板球沒有助攻，還有4次火鍋。他的隊友小前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum）收穫34分11個籃板球4次助攻2次抄截，另一位隊友新加盟球隊的組織後衛哈勒戴（Jrue Randall Holiday）得到9分4個籃板球2次助攻。

尼克隊的先發得分後衛巴瑞特（Rowan Alexander "RJ" Barrett Jr.）和替補得分後衛奎克利（Immanuel Jaylen Quickley）都得到24分，先發小前鋒藍道（Julius Deion Randle）得到14分11個籃板球7次助攻，先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）得到15分6次助攻。