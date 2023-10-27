場邊人語／六次罰分 翻盤有份
距離終場還有2分鐘34秒，身高7呎3吋的波士頓塞爾蒂克隊中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）六次站上罰球線都得分，將比數由98比101逆轉成為106比102；幫助作客的塞爾蒂克隊於四節比賽後以108比104勝岀。
這是紐約尼克隊在例行賽季首度在主場吃敗仗，也是塞爾蒂克隊在嶄新的例行賽季𥚃，於客場收穫開門紅。
這場比賽場地是在紐約市曼哈頓中城的麥廸臣廣場花園（Madison Square Garden）舉行，當晚全場滿座，吸引了1萬9812名現場球迷。
紐約主場球迷向來難以討好；他們當晚晩比賽進行之中，先是向波爾辛吉斯喝倒彩，接著又對先盛後衰終局敗北的主隊表達不悅。尼克隊畢竟改不了「應勝不勝」的舊習，塞爾蒂克隊則展露出「勢必求勝」努力。
2015年6月25日於紐約市布魯克林區，紐約尼克隊在年度選秀活動中第1輪第4順位圈選來自拉脫維亞的波爾辛吉斯。他於當年10月28日第一次穿上尼克隊的制服參加聯賽，從此在尼克隊效力3個球季出賽186次。
波爾辛吉斯隨後在轉戰代表德州達拉斯獨行俠隊和華盛頓哥倫比亞特區巫師隊之後，於2023年6月23日被交易到波士頓塞爾蒂克隊，7月12日，他和球隊簽訂兩年延長合約。
波爾辛吉斯25日身穿紐約球迷最反感的球衣到訪，上陣37分鐘53秒，攻下30分8個籃板球沒有助攻，還有4次火鍋。他的隊友小前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum）收穫34分11個籃板球4次助攻2次抄截，另一位隊友新加盟球隊的組織後衛哈勒戴（Jrue Randall Holiday）得到9分4個籃板球2次助攻。
尼克隊的先發得分後衛巴瑞特（Rowan Alexander "RJ" Barrett Jr.）和替補得分後衛奎克利（Immanuel Jaylen Quickley）都得到24分，先發小前鋒藍道（Julius Deion Randle）得到14分11個籃板球7次助攻，先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）得到15分6次助攻。
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