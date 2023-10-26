場邊人語／美加男籃 始業一覧

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）第78屆例行賽季由2023年10月24日起展開，30支球隊將持續各自作戰82場到2024年4月14日。

NBA的季後賽將從2024年4月20日起對陣，年度總冠軍最晚必須於6月23日產生。

首夜的賽程是由眾望所歸的加州 洛杉磯湖人 隊客場對抗志在衞冕年度總冠軍的科羅拉多州丹佛金塊隊；湖人隊在上半場以54比63落後，終場以107比119飲恨，自始至終擋不住對方中鋒約柯奇（Nikola Jokić）的「大三元」表現。

另一場比賽是亞里桑納州鳳凰城太陽隊客場挑戰加州舊金山金州勇士 隊。雙方在第一節各自收穫28分，勇士隊在上半場以46比61落後，雖然在第三節追趕得到40分，但是比賽結束時是以104比108敗北。

大聯盟一年一度的全明星表演賽，預定於2024年2月18日於印地安納印地安納雅波里斯舉行。

有關這個球季的部分討論熱點如下：

●主場在加拿大多倫多的暴龍隊在德國籍組織後衛施羅德（Dennis Schröder）策動下，攻勢會更凌厲嗎？

●費城七六人隊、波士頓塞爾蒂克隊、密爾瓦基公鹿隊會不會又是同季都是累積51勝？

●34歲的後衛哈登（James Edward Harden Jr. ）究竟何去何從？

●「法國天才長人」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）真的會立即、有效地改善聖安東尼奧馬刺隊的戰績嗎？

●洛杉磯湖人隊的前鋒詹姆斯（LeBron Raymone James Sr.）還想證明什麼？

●奧蘭多魔術隊的「哥倆好」班切羅和韋格納（Paolo Banchero and Franz Wagner）能夠越來越給力嗎？

●休士頓火箭隊在大幅度進行人事變動之後，可不可能馬上搖身一變成為大聯盟西區有競爭力的隊伍？

大聯盟於本屆例行賽季開始時共登錄來自全球六大洲40個國家和地區的125名球員，其中美國的鄰居加拿大，就提供了26名額。大聯盟的全球化腳步接下來走向何處？