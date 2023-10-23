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場邊人語／關鍵守城 投手不成

彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會冠軍爭奪戰，10月21日傍晚5時10分起，在亞利桑納州鳳凰城大通球場（Chase Field) 舉行第五戰；作東的響尾蛇隊在現年28歲的右投手賈倫（Zachary Peter Gallen）先發之下，終場以1比6輸給來自賓夕法尼亞州費城的費城人隊。

費城人隊於是距離衞冕大聯盟國家聯會盟主和爭奪年度總冠軍榮銜的地位更近一步。

翻開大聯盟季後賽的作戰歷史，在爭奪「七戰四勝」的65個案例中，一支球隊在經過2勝2負的局面後，能夠搶下嬴得第五戰勝利的話，有46次最終於系列賽勝出，出線成功比例達到70.7%。

費城人隊自從1980年10月12日在德州休士頓，於延長賽階段以8比7險勝太空人隊之後，已經第七次在爭取大聯盟國家聯會冠軍系列賽第五戰獲勝。費城人隊最近一次有類似的表現，是於2022年10月23日，以4比3擊退聖地牙哥教士隊。

賈倫身高6呎2吋，是於新澤西州南部出生，是教堂山北卡羅萊納大學校友；2019年6月20日才在大聯盟亮相。他在例行賽季出戰34次都是先發，戰績17勝9負，場均防禦率3.47。

賈倫當天守城失利，第二次承擔季後敗戰責任。他是以93球數主投6局，面對打者24次責任丟失4分，被擊出6支安打2支全壘打，只送給對方1次三振2次四壞球保送。

作客的費城人隊當天則由現年33歲的右投手惠勒（Zachary Harrison Wheeler）先發。他以99球數主投7局，面對打者28次責任丟失1分，被擊出6支安打1支全壘打，送給對方8次三振和1次四壞球保送，笑納季後第3勝，以及季後對抗響尾蛇隊二連勝。

惠勒身高6呎4吋，右投左打，於喬治亞州出生，曾經效力於紐約大都會隊5個球季；2013年6月18日在大聯盟亮相。

他在今年例行賽季出戰32次都是先發，戰績13勝6負，場均防禦率3. 61。而且他在季後出戰4次，共三振對手34人次只有送出2次四壞球保送。

惠勒在大聯盟季後賽表現搶眼，已經累積10場61.2局經歷，共送出67次三振，戰績4勝3負，場均防禦率2.48。

費城 季後賽 新澤西州

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