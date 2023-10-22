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場邊人語／九局重轟 客場起鬨

彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB) 美國聯會冠軍爭奪賽，10月20日午後4時7分開始，在德州達拉斯附近的阿靈頓環球人壽保險球場(Globe Life Field)舉行系列賽第五 戰，作東的遊騎兵隊在4萬1519名捧場球迷的面前，連續第三次沒有能夠捍衛主場，以4比5落敗於在第九局逆轉形勢的休士頓太空人隊。

這是遊騎兵隊晉級季後賽之後第10場賽事；本來球隊於季後賽階段，已經一口氣形成七連勝局面，18日起卻在主場三度失利。

遊騎兵隊和太空人隊在2015年同時晉級季後賽，但是雙方沒有對壘過；遊騎兵隊在第一個階段就輸給加拿大多倫多藍鳥隊，至於休士頓太空人隊，是在外卡階段取勝紐約洋基隊之後，敗給堪薩斯城皇家隊。

當天的比賽，首先是在投手丘別苗頭，結果未分高下。遊騎兵隊先發投手是現年30歲，身高6呎6吋的左投手蒙哥馬利（Jordan Blackmon  Montgomery)，他以82球數（好球率65.9%）先發5.1局，面對打者24次三振對方3次，有2次是壞球保送，被擊出5支安打1支全壘打，責任失去2分，場均防禦率2.38，無關勝負。

太空人隊則以現年40歲，身高6呎5吋的右投手韋蘭德（Justin Brooks Verlander）應戰。他也是以82球數（好球率65.9%）先發5.2局，面對打者24次三振對方3次，有1次是壞球保送，被擊出6支安打2支全壘打，責任失去4分，場均防禦率2.95，無關勝負。

這場比賽的最吸睛之作，是擔任太空人隊首棒打擊的委內瑞拉籍二壘手亞土維（José Carlos  Altuve），於第九局上在1好球時，從遊騎兵隊多明尼加籍終結右投手勒克萊爾（José  Ramón Leclerc）手中轟出一發左外野方向382英呎遠的3分紅不讓終極逆轉比數。勒克萊爾自知搞砸了勝局，無奈地承擔季後首次敗戰的責任。

亞土維身高不滿170公分，右投右打，8次當選全明星，是在參加第101場季後賽程時第26次揮出全壘打，也是個人第9次在季後賽關鍵時刻揮岀逆轉球隊劣勢的全壘打。

來自多明尼加，曾經在美國職棒大聯盟效力過19個球季的外野手拉米瑞茲（Manuel  Arístides Ramírez Onelcida ），累積擊岀29支季後賽全壘打，至今沒有人超越。

太空人 季後賽 休士頓

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