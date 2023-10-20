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場邊人語／德州內戰 來客得讚

彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB）美聯冠軍爭奪賽，10月18日晚間7時3分開始移師到德州達拉斯附近的阿靈頓環球人壽保險球場（Globe Life Field）舉行系列賽第三戰，作東的遊騎兵隊未能如願捍衛主場，以5比8折服於休士頓太空人隊。

這是遊騎兵隊晉級季後賽之後第8場賽事；本來球隊士氣如虹，季後賽階段已經形成七連勝局面，18日卻在主場失利。

季後賽七連勝是遊騎兵隊作戰歷史的新頁，刷新2011年季後賽五連勝的紀錄。大聯盟單季的季後賽連勝紀錄是由2014年堪薩斯城皇家隊所創寫的八連勝。

環球人壽保險球場當晚上座率百分之百，吸引了4萬2368名現場球迷，是這處場館啟用以來遊騎兵球迷捧場人數最多的一次；這座於2020年5月29日開幕的球場，在短時間內已經先後主辦過大聯盟個別聯會小組、聯會季後賽，以及年度總冠軍爭奪賽。

這處場館對於休士頓太空人隊也算友善，包括例行賽程在內，太空人隊在此處已經創下六連勝的紀錄，並且在這段期間和遊騎兵隊對陣，分數差別為61比33。

太空人隊參加這場夜戰，9局共有37打數擊出12支安打1支全壘打，在前七局就以7比4領先。

遊騎兵隊當晚調派即將年滿40歲的右投薛則（Maxwell Martin Scherzer）先發，他只登板4局面對打者18次投出63球，被敲5支安打1支全壘打責失5分，送出4次三振有1次四壞球保送，場均防禦率達到11.25，苦嚐本季後賽階段首敗。

薛則當天出賽時為39歲又83天，是遊騎兵隊歷年在季後賽階段最年長的先發投手。

在爭奪美國聯會冠軍的歷史中，其實並不缺乏在「七戰四勝」的比賽制度之下，前兩場皆輸，關鍵的第三戰翻盤，而且接著在系列賽勝出的例子，只不過這種終於成功的比例只有26%！

季後賽 太空人 保險

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