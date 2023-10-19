場邊人語／猛轟嚴守 誰人堪受

美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍賽事17日晚間8時8分起繼續在賓夕法尼亞州費城 的國民銀行球場（Citizens Bank Park）進行第二次交手，作東的費城人隊經過3小時6分鐘的戰鬥，在滿座的4萬5412名球迷鼓噪聲中，以10比0橫掃遠道東征的亞里桑納州鳳凰城響尾蛇隊。

今年大聯盟的季後賽 有26次球隊只要先馳得點，終場獲勝的機會比較多，累計有19次告捷。

費城人隊當晚擊出3支全壘打，締下季後賽期間累積擁有19支全壘打的紀錄，各隊望塵莫及。

在費城人隊目前8場比賽所揮出的19支全壘打之中，有16支是陽春全壘打，有15支在最近4場比賽立功，還有最近團隊連續收穫的13支全壘打，其實都是1分紅不讓。

費城人隊和響尾蛇隊已經排定7場系列比賽分岀高下，但是響尾蛇隊在連吃兩場敗仗之後，「搶四」的形勢於是異常嚴峻，也就是說，此後每一次比賽根本沒有失手的空間。

翻閱MLB的季後賽「七戰四勝」競爭歷史，參賽球隊如果能夠在系列比賽的前兩場連勝，89次之中有75次拿下系列賽優勝。

費城人隊共有16次季後賽經驗，11次有過角逐大聯盟國家聯會冠軍的機會，不過今年只是第二次前兩戰都傳回捷報。

2008年10月9日到15日，費城費城人隊和洛杉磯道奇 隊爭奪國聯冠軍；費城人隊在前兩場比賽連續以3比2和8比5勝出，並且以4勝1負淘汰道奇隊，隨後擊敗佛羅里達州坦帕灣光芒隊，成為大聯盟年度總冠軍。

響尾蛇隊最近一次爭奪大聯盟國聯冠軍失利是2007年10月15日，遭遇科羅拉多州丹佛洛磯隊時苦吞四連敗。

在費城人隊的戰史中，當晚是第二次在季後賽以懸殊的比數完封對手。2009年10月18日在費城主場，費城人隊以11比0力克洛杉磯道奇隊。