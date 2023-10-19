場邊人語／車城賽事 岀奇好勢

來自密西根州底特律的獅隊，目前躋身於美國職業美式足球大聯盟（NFL ）表現最佳的球隊之一。

身高6呎4吋、剛慶祝29歲生日的獅隊四分衛高夫（Jared Thomas Goff），10月15日午後4時26分開始率隊在擁有6萬5854名現場球迷的詹姆斯球場（Raymond James Stadium）作客，以20比6擊敗佛羅里達州坦帕灣海盜隊，在NFL國聯北區小組例行賽季笑納四連勝。

海盜隊目前的戰績是3勝2敗。

NFL在進入例行賽季第六周的賽程後，費城老鷹隊和舊金山四九人隊完勝戰績不再，分別都是5勝1負；美聯東區小組的邁阿密海豚隊以及西區小組的堪薩斯城酋長隊，戰績也都是5勝1負。底特律獅隊因此成為大聯盟目前戰果輝煌的隊伍之一。

高夫生於加州北舊金山灣區，是加州大學 校友，也是NFL於2016年選秀活動由洛杉磯公羊隊在第1輪第1順位圈選的球員。他在大學校隊3年期間共出賽37次，有96次傳接成功達陣，30次遭到攔截。

他當天比賽是職業生涯第106次先發，沒有遭到攔截，總共和10名隊友合作傳球44次，其中 30次成功，最長傳接距離45碼，累積傳接推進353碼，有2次傳接成功達陣，同時也和4名隊友合作共發動22次衝鋒，累積推進40碼沒有達陣過。

獅隊此役共有36分鐘30秒掌握球權，每節至少都有得到3分，上半場就以10比3領先，終場前12分鐘時，獅隊還有一次36碼攻門得到3分。

海盜隊在2022年球季的戰績為8勝9敗，在2020年到2022年間，曾經連續3個球季晉級季後賽 。獅隊在2022年球季的成績是9勝8敗，連續6年都未能參加季後賽。

獅隊成軍已經有94年，從未角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，更別說能夠及時把握機會捧回超級盃；最近10個例行球季只有2次晉級季後賽。

海盜隊和獅隊自1977年11月20日起交手，歷年在例行賽和季後賽共交戰61次，獅隊的戰績是 32勝29敗，雙方最近一次於2020年12月26日對陣，海盜隊以47比7收戰果。