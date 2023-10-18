我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

場邊人語／連續六敗 早說拜拜

彭廣揚

又敗，還是敗，已經六場連敗。

現年只有22歲的卡羅萊納黑豹隊新血四分衛楊恩（Bryce Christopher Young）10月15日午後1時3分起在佛羅里達州客場岀賽，結果還是一勝難求；他率隊造訪有6萬5529名現場球迷的硬石球場（Hard Rock Stadium），以21比42臣服於邁阿密海豚隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）國聯南區小組例行賽季苦吞六連敗。

屬於大聯盟美聯東區小組的海䐁隊則是二連勝。

楊恩生於賓夕法尼亞州費城，是阿拉巴馬大學校友，也是大聯盟2023年選秀活動由卡羅萊納黑豹隊圈選的狀元。

他當天下午的比賽只是職業生涯第5次先發亮相，本季首度表現全場沒有遭到過攔截，4次被擒殺損失36碼，總共和9名隊友合作傳球38次，其中23次成功，最長傳接距離27碼，累積傳接推進217碼，有1次傳接成功達陣，同時也和3名隊友合作發動25次衝鋒，累積推進108碼有1次達陣過。

黑豹隊對抗大聯盟攻擊力超強隊伍，此役仍然有30分鐘44秒掌握球權，第一節就得到14分，但是上半場仍是以14比21落後。

黑豹隊在2022年球季的戰績為7勝10敗，已經連續5個球季和季後賽無緣。海䐁隊在2022年球季的成績則是9勝8敗，在季後賽外卡階段就遭到淘汰。

海䐁隊成軍已經有58年，至今有5次取得過資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，2次把握機會捧回超級盃；不過最近7個例行球季有2次晉級季後賽。

黑豹隊和海䐁隊自1998年11月15日起互相較量，歷年在例行賽和季後賽僅交戰過8次，黑豹隊的戰績是2勝6敗，雙方最近一次是於2021年11月28日對抗，海豚隊以33比10告捷。

季後賽 費城 超級盃

上一則

場邊人語／牛仔客場 凱歌高唱

下一則

MLB／台美混血卡洛爾季後賽超狂 對手哈波也折服

延伸閱讀

MLB／3轟+完封 費城人2連勝響尾蛇 4戰15轟狂寫紀錄

MLB／3轟+完封 費城人2連勝響尾蛇 4戰15轟狂寫紀錄
北美運動史上首位亞裔女總管 伍佩琴告別馬林魚

北美運動史上首位亞裔女總管 伍佩琴告別馬林魚
場邊人語：尋尋覓覓 比爾著力

場邊人語：尋尋覓覓 比爾著力
MLB／說3次「給我一個機會」 薛則備戰美聯冠軍賽

MLB／說3次「給我一個機會」 薛則備戰美聯冠軍賽

熱門新聞

伍佩琴在帶領馬林魚隊「鹹魚翻生」後，將離開馬林魚總管一職。（美聯社）

4大職業運動史上首位亞裔女總管 伍佩琴將告別馬林魚

2023-10-16 16:10
庫明加突破禁區轟炸籃框。(Getty Images)

NBA／勇士熱身賽兩戰砍50分 庫明加感謝保羅、蓋伊幫助

2023-10-14 07:57
詹姆斯（左）在場邊吃便當的畫面引發熱議。（美聯社）

NBA／吃飯皇帝大…詹皇場邊吃便當 湖人再輸勇士

2023-10-15 02:30
中國網球選手鄭欽文15日在鄭州公開賽獲單打冠軍後，竟突然被要求唱歌。（取材自WTA影片）

鄭州網賽奪冠竟被逼唱歌 中國女選手飆髒話「我操」

2023-10-16 02:45
湖人隊「詹皇」詹姆斯。（Getty Images）

NBA／詹皇聲援以色列稱哈瑪斯「恐怖主義」 網看法兩極

2023-10-12 18:53
（影片截圖）

足球／巴西遭委內瑞拉逼平 內馬爾被觀眾丟爆米花…當場開罵

2023-10-14 23:56

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來