場邊人語／連續六敗 早說拜拜

又敗，還是敗，已經六場連敗。

現年只有22歲的卡羅萊納黑豹隊新血四分衛楊恩（Bryce Christopher Young）10月15日午後1時3分起在佛羅里達州客場岀賽，結果還是一勝難求；他率隊造訪有6萬5529名現場球迷的硬石球場（Hard Rock Stadium），以21比42臣服於邁阿密海豚隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）國聯南區小組例行賽季苦吞六連敗。

屬於大聯盟美聯東區小組的海䐁隊則是二連勝。

楊恩生於賓夕法尼亞州費城 ，是阿拉巴馬大學校友，也是大聯盟2023年選秀活動由卡羅萊納黑豹隊圈選的狀元。

他當天下午的比賽只是職業生涯第5次先發亮相，本季首度表現全場沒有遭到過攔截，4次被擒殺損失36碼，總共和9名隊友合作傳球38次，其中23次成功，最長傳接距離27碼，累積傳接推進217碼，有1次傳接成功達陣，同時也和3名隊友合作發動25次衝鋒，累積推進108碼有1次達陣過。

黑豹隊對抗大聯盟攻擊力超強隊伍，此役仍然有30分鐘44秒掌握球權，第一節就得到14分，但是上半場仍是以14比21落後。

黑豹隊在2022年球季的戰績為7勝10敗，已經連續5個球季和季後賽 無緣。海䐁隊在2022年球季的成績則是9勝8敗，在季後賽外卡階段就遭到淘汰。

海䐁隊成軍已經有58年，至今有5次取得過資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，2次把握機會捧回超級盃 ；不過最近7個例行球季有2次晉級季後賽。

黑豹隊和海䐁隊自1998年11月15日起互相較量，歷年在例行賽和季後賽僅交戰過8次，黑豹隊的戰績是2勝6敗，雙方最近一次是於2021年11月28日對抗，海豚隊以33比10告捷。