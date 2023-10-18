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場邊人語／牛仔客場 凱歌高唱

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟（NFL）例行比賽已經完成第六周賽程，德州達拉斯牛仔隊於10月16日傍晚5時16分起，在加州洛杉磯英格塢客場以20比17險勝電光隊，目前戰績4勝2負，勝率66.7%，在國聯的15支隊伍之中，次於費城老鷹隊、舊金山四九人隊和底特律獅隊。

雙方在這場賽事得分都偏低，除了第二節之外，牛仔隊每節至少丟失3分，幸好終場前2分鐘19秒，牛仔隊把握機會由39碼處射門得到致勝的3分。

牛仔隊成軍已有64年，球迷並不只是局限在德州達拉斯地區，而是遍布於全美各地，歷來累積有過8次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，並且有5次成功地捧回超級盃；最近的9個例行球季有5次晉級季後賽。

牛仔隊和電光隊互相較量始於1972年11月5日起，歷年在例行賽和季後賽只交戰過13次，牛仔隊的戰績是8勝5敗。雙方最近一次交鋒於2021年9月19日，牛仔隊恰巧也是以20比17勝岀。

牛仔隊於10月9日到10月15日得空休息，在10月16日到11月5月之間，先後排定對抗洛杉磯電光隊、洛杉磯公羊隊和費城老鷹隊；這三次硬仗，大致決定大聯盟國聯競爭發展形勢。

16日的比賽，是達拉斯牛仔隊當家四分衛、現年30歲、身高6呎2时的普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott）職業生涯第103次先發亮相，他沒有遭到過攔截，但是有5次遭到擒殺損失26碼，總共和6名隊友合作傳球30次，其中21次成功，最長傳接距離60碼，累積傳接推進272碼，有1次傳接成功達陣，同時也和3名隊友合作發動26次衝鋒，累積推進96碼；本人有7次衝鋒，累進40碼還有1次達陣過。

牛仔隊此役只有29分鐘52秒掌握球權，上半場以10比7領先。客場的球迷有7萬240人，上座率98%。

洛杉磯 費城 德州

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