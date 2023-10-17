場邊人語／州立賓大 六勝先達

美國大學的校際美式足球 競賽，自從8月26日起展開例行賽季之後，10月9日到15日已經進入第7周賽程，代表賓夕法尼亞州立大學的球隊在單場得分超過60分，並且6次出戰獲得六連勝。

同時，位於印地安納州的天主教聖母大學，14日晚間在主場7萬7622名球迷關注之下，欣然以48比20拿下南加州大學 隊。主隊在上、下半場各有14分斬獲。客隊因此連勝破功。

這也就是說，來自加尼福利亞州洛杉磯的南加大校隊，未能繼續保持7場全勝紀錄，全隊在全國大學美式足球最佳運動員、現年21歲的四分衛威廉斯（Caleb Williams）的帶領下，全場雖然四節都有得分，可是威廉斯僅有和8名隊友合作傳接達陣1次，並且有3次遭到攔截。

10月14日的各場比賽，有8次對抗出現大比數，勝岀的一方得分都超過24分。

奧勒岡州立大學隊以36比24智取洛杉磯加州大學隊、杜克大學隊以24比3橫掃北卡羅萊納州立大學隊、阿拉巴馬大學隊以24比21取勝阿肯色大學隊、密西根大學隊在安娜堡主埸以52比7擊敗印地安納大學隊等。

美國大學校際美式足球的競技局面進入第七周賽程之後，各個學校的實力和潛力存在差別局面逐漸明朗。

賓州州立大學隊以63比0完全擊垮麻州大學隊、俄亥俄州 立大學隊以41比7取勝普度大學隊、喬治亞大學隊在田納西州客場以37比20擊敗范登堡大學、佛羅里達州立大學以41比3技壓雪城大學、路易斯安納州立大學則以48比18嬴過奧本大學。

各地的美國大學校際美式足球顶級聯賽，共有15個星期的例行賽程。目前的形勢發展，顯示喬治亞大學、密西根大學、俄亥俄州立大學、佛羅里達州立大學，賓夕法尼亞州立大學行情走俏。