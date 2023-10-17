場邊人語：尋尋覓覓 比爾著力

這場比賽地主隊的攻勢，從進入下半場第四節6秒後才開始。

現年27歲、身高6呎5时的紐約水牛城比爾隊當家四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen）於10月15日晚間8時23分開始，在7萬515名現場球迷觀賞下，終場以14比9險勝來自新澤西州 的紐約巨人隊，贏得在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯東區小組例行賽季第4勝。

比爾隊曾經於9月11日在客場挑戰紐約噴射機隊，並且在延長加賽階段以16比22飲恨。

比爾隊當晩在賽前被看好，然而全場只有28分鐘36秒掌握球權，在這場比賽一路在找尋進攻節奏，前三節都沒有得分，上半場就以6比0落後。

水牛城比爾隊最近一次在比賽前三節遭到對方封鎖火力，是1993年12月12日午後在賓夕法尼亞州費城 客場挑戰老鷹隊時。比爾隊前三節空手而歸，但是幸好第四節有10分收穫，結果還以10比7凱旋而歸。

比爾隊在2022年球季的戰績為13勝3敗，於季後賽 外卡階段闖過邁阿密海豚隊首關，但是隨後卻以10比27輸給辛辛那提猛虎隊。巨人隊在2022年球季的成績是9勝7敗1和，已經在7個球季2次參加季後賽。

比爾隊成軍已經有64年，4次有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，卻從來無緣捧回超級盃；而巨人隊組成有99年歷史，5次角逐年度總冠軍，有4次如願。

比爾隊和巨人隊「紐約內戰」，自從1970年12月6日以來歷年在例行賽和季後賽共交戰15次，比爾隊的戰績是8勝7敗；雙方最近一次對抗，是2019年9月15日由比爾隊以28比14取勝。

艾倫在全場攻擊表現平平，1次遭到過攔截，總共和6名隊友合作，傳球30次，其中19次成功，最長傳接距離28碼，累積傳接推進169碼，有2次傳接成功達陣，沒有遭到擒殺；同時也和3名隊友合作共發動29次衝鋒，累積推進128碼但是沒有達陣。