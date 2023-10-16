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場邊人語／烏鴉叩門 泰坦納悶

彭廣揚

手到不足，腳到添助。

巴爾廸摩烏鴉隊在英國倫敦客場比賽終結之前4分鐘16秒，由現年33歲的定位踢球員塔克（Justin Paul Tucker ）從36碼處射門成功，使得雙方原本21：13的分差繼續擴大，烏鴉隊終於以24：16勝岀。

塔克在德州休士頓出生，德州大學校友，身高6呎1吋，在大學四年期間，共岀賽52次，其中定點射門48次有40次建功，得到 19l分，成功比例為83.3%。

他在今年例行賽季已經出戰6次。在這場賽事共有多達6次射門得分；自從第1節就從41碼處射門首開紀錄，隨後除了第三節之外，每一節都有射門和得分後再加分的表現，因此協助球隊成為美國職業美式足球大聯盟 (NFL) 美國聯會拿到四勝的隊伍，並且在北區小組戰績領先。

這場賽事，是於10月15日午間2時32分起，由大聯盟巴爾迪摩烏鴉隊在倫敦熱刺球場（Tottenham Hotspur Stadium）迎戰美國聯會南區小組墊底的田納西州泰坦隊。

烏鴉隊賽後在例行賽季的戰績是4勝2負，泰坦隊的戰績則是2勝4負。

烏鴉隊是由現年26歲，身高6呎2吋的四分衛傑克森(Lamar  Demeatrice Jackson Jr.)領銜。泰坦隊則是由現年35歲，身高6呎4吋的坦奈希爾（Ryan Timothy Tannehill  III ）領軍。

泰坦隊當天在遠在西歐的第三地出戰行情被看好的烏鴉隊。上半場是以3比18落後，終場以8分差黯然離場；這場異國比賽吸引6萬1011名球迷入場，上座率達到98%。

烏鴉隊全場控球時間有35分鐘42秒，而泰坦隊握有控球權24分鐘18秒，泰坦隊有2次失誤，烏鴉隊則有1次失誤。烏鴉隊累積傳接距離達到221碼，泰坦傳接只有推進104碼；但是前者衝鋒推進139碼後者也有109碼，烏鴉隊遭到判罰9次損失88碼，泰坦隊接獲判罰6次損失45碼。

𠎀克森本季每一場並不是上陣都能傳接得分；當天累積傳球30次給8名隊友有21次成功，成功率7 0%，1次傳接達陣，累積推進223碼，最遠傳接距離38碼，1次遭到攔截和1次遭到擒殺損失2碼。還有13次自己持球衝鋒累進62碼，以及掩護4名隊友衝鋒26次累進77碼。 

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