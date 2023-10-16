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場邊人語／費城鬥蛇 難分難捨

彭廣揚

來自亞利桑納州鳳凰城的響尾蛇隊，以直落三場的氣勢淘汰加州洛杉磯道奇隊；來自賓夕法尼亞州費城的費城人隊，也以3勝1負的戰績，擊敗喬治亞州亞特蘭大勇士隊，雙方因此預定於10月16日晚間起，在費城的南區的公民銀行球場（Citizens Bank Park），進行七戰五勝的系列比賽，以便分曉美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會冠軍誰屬。

響尾蛇隊和費城人隊，在大聯盟季後賽的關鍵時刻，都展現出「年輕」的特質。響尾蛇隊的平均年齡為28.6歲，而道奇隊的平均年齡達到30.2歲。費城人隊平均年齡有27.8歲，至於勇士隊的平均年齡則是29.3歲。

費城人隊成軍已經有141年，有2次贏得大聯盟年度總冠軍榮銜，最近17個例行球季7次晉級季後賽。2008年10月27日，擊敗佛羅里達州坦帕灣光芒隊，坐上年度總冠軍的寶座。

響尾蛇隊成軍只有26年，有過1次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜經驗，並且能夠把握機會奪冠。球隊最近7個例行球季2次晉級季後賽。2001年11月4日傍晚，球隊在主場擊敗紐約洋基隊，成為年度總冠軍。

響尾蛇隊自從成軍以來，和費城人隊交手過168次，戰績為85勝83負，也就是說，費城人隊的獲勝率為49.4%。

雙方在這個例行賽季對壘7次，費城人隊的戰績是4勝3敗，獲勝率達到57.1%。

這些年來，費城人隊對陣響尾蛇隊，曾經創寫過常勝紀錄，也就是自從2004年5月2日到2005年6月5日之間，曾經連續取勝對方7次。

費城 季後賽 勇士

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