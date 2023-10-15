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場邊人語／牛仔慘輸 警報難除

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟（NFL）例行賽的賽程已經進入到第六周；矢志爭先奪得年度總冠軍的德州達拉斯牛仔隊，目前戰績3勝2負，連續兩周作戰既有亮點也不乏痛點。

球隊擁有亮點，符合廣大球迷的期待，就是如同10月1日午後，牛仔隊在德州阿靈頓的美國電話電報球場（AT&T Stadium），每節都有收穫，終場以38比3慶功。

球隊顯現痛點，預告今後球賽的詭異，恰似10月8日晚間到北加州李維球場（Levi’s Stadium）作客，結果每節至少丟失7分，終場只有以10比42黯然退場。

舊金山四九人隊目前是大聯盟稀奇的五連勝隊伍，團隊防守表現名列大聯盟32支球隊前三名。牛仔隊的團隊攻擊表現，至今五場比賽之中，每場最低失掉42分，單場最多得到40分，有3次出賽每場至少得到30分。

牛仔隊成軍已經有64年，有過8次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，並且有5次成功地捧回超級盃；最近9個例行球季有5次晉級季後賽

牛仔隊和四九人隊互相較量始於1960年11月20日，歷年在例行賽和季後賽共交戰40次，四九人隊的戰績是20勝19敗1和，雙方最近一次於2023年1月22日對抗，四九人隊是以19比12勝岀。

牛仔隊於10月9日到10月15日輪空休息，10月16日到11月5月之間，預定先後對抗洛杉磯電光隊、洛杉磯公羊隊和費城老鷹隊。

這三場硬仗，終將提供一個檢驗真實的機會，證明牛仔隊究竟是虛有其表或者出類拔萃？

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