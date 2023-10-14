場邊人語／射門不乏 酋長馴馬

定位射門也是得分利器。

在比賽終結之前1分鐘55秒，現年28歲的坎薩斯城酋長隊定點踢球員巴克（Harrison Butker）從52碼處射門成功，使得雙方原本16比8的分差繼續擴大，酋長隊終於以19比8勝岀。

巴克是喬治亞理工學院校友，身高6呎4吋，在2017年美國職業美式足球 大聯盟（NFL ）選秀活動，由卡羅萊納黑豹隊於第7輪233順位選中。

他在今年例行賽季已經出戰6次。在這場賽前就被看好的對抗中，第1節就從35碼處射門首開紀錄，隨後每一節都有遠射和得分後再加碼的表現，因此協助球隊成為NFL美聯首先拿到五勝的隊伍，並且在西區小組戰績領先。

這場賽事於10月12日晚間7時18分起，由坎薩斯酋長隊在箭頭球場（GEHA Field at Arrowhead Stadium）作東，迎戰美聯西區小組墊底的科羅拉多州丹佛野馬隊。

酋長隊在例行賽季的戰績是5勝1負，野馬隊的戰績則是1勝5負。

坎薩斯酋長隊是由現年28歲、身高6呎3吋的馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）領銜。野馬隊則是由現年34歲、身高6呎4吋的威爾森（Russell Carrington Wilson）領軍。

野馬隊目前攻擊和防守實力不足，當天在密蘇里州 客場出戰行情被看好的酋長隊。野馬隊上半場就是以0比13落後，終場以13分差黯然離場；這場比賽吸引7萬3528名球迷入場，上座率達到100%。

酋長隊全場控球時間有35分鐘49秒，而野馬隊握有控球權24分鐘11秒，野馬隊有3次失誤，酋長隊則有1次失誤。酋長隊累積傳接距離達到293碼，野馬隊傳接只有推進82碼；但是前者衝鋒只有推進96碼後者卻有115碼，野馬隊遭到判罰3次損失34碼，酋長隊接獲判罰7次損失84碼。

馬霍姆斯本季每場都上陣得分；當天累積傳球40次給10名隊友有30次成功，成功率75%，1次傳接達陣，累積推進306碼，最遠傳接距離40碼，1次遭到攔截和2次遭到擒殺損失13碼。還有6次自己持球衝鋒累進31碼，以及掩護4名隊友衝鋒21次累進65碼。