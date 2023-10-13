場邊人語／雙城飲恨 道奇遺恨

休士頓太空人 隊於10月11日晚間7時7分開始造訪明尼蘇達州明尼阿波利斯的目標球場（Target Field），面對雙城隊於第一局下就以1支左中外野方向全壘打首開紀錄，太空人隊仍然從容，由現年36歲、擔任第五棒打擊的古巴籍一壘手阿布瑞尤（José Dariel Abreu Correa），於第四局上揮岀右中外野方向424英呎遠的兩分全壘打反敗為勝，終局就是以3比2喧賓奪主，並且連續7次晉級有資格爭奪美國職棒大聯盟（MLB）美聯冠軍（ALCS）。

太空人隊是MLB美聯首支連續七屆參加聯盟冠軍賽的隊伍。屬於國聯的喬治亞州亞特蘭大勇士 隊曾經於1991年到1999年之間，連續八屆參加國聯冠軍系列比賽（NLCS）。

太空人隊10月15日起接戰的對象是來自阿靈頓的德州遊騎兵隊。換句話說，區域性和全國各地的球迷將有機會欣賞如假包換的「德州大戰」。

代表亞利桑納州的響尾蛇隊，則是在鳳凰城大通球場（Chase Field）迎戰來自加州洛杉磯的道奇 隊。道奇隊當晚於4萬8175名本地球迷吶喊助威之下，作戰只能勝出的壓力奇大。

響尾蛇隊在第三局下憑藉4支陽春全壘打奠定勝利的基礎；然而道奇隊打線熄火，只在第七局上擊出兩支一壘安打搶回2分，終場主隊就以4比2高唱凱歌。

當晚在關鍵時刻為響尾蛇隊立功的球員，包括現年23歲、來自多明尼加、擔任第九棒打擊的游擊手帕多摩（Geraldo Rafael Perdomo）。

現年30歲、也是來自多明尼加擔任第二棒打擊的二壘手馬提（Ketel Ricardo Marte Valdez），在1人岀局時接著揮岀右外野428英呎遠的陽春砲。

現年32歲、擔任第四棒打擊的一壘手沃克（Christian Dickson Walker）在兩人出局後，再轟出左外野395英呎遠的陽春砲。

現年23歲、來自委內瑞拉擔任第五棒打擊的捕手莫雷諾（Gabriel José Moreno）緊接著也轟出左中外野方向420英呎遠的陽春砲。

響尾蛇隊創下大聯盟季後賽單一球隊在單場第三局擊出4支1分全壘打的紀錄。

響尾蛇隊下個階段對抗的目標是亞特蘭大勇士隊或是賓州費城費城人隊。