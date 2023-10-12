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場邊人語／雄獅威武 黑豹自誤

彭廣揚

敗，連敗，五連敗。

身高5呎10时、現年只有22歲的卡羅萊納黑豹隊四分衛楊恩（Bryce Young），10月8日午後1時2分起在客場岀賽，結果還是白忙一場；他率隊造訪有6萬3648名現場球迷的密西根州福特球場（Ford Field），以24比42臣服於底特律獅隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）國聯南區小組例行賽季苦吞五連敗。

屬於NFL國聯北區小組的獅隊則是笑納三連勝。

楊恩生於賓夕法尼亞州費城，是阿拉巴馬大學校友，也是大聯盟於2023年選秀活動由卡羅萊納黑豹隊在第1輪圈選的狀元。他在大學校隊3年期間共出賽36次，有80次傳接成功達陣。

他當天下午參加比賽，是職業生涯第4次先發亮相，共有2次遭到攔截，1次被擒殺損失4碼，總共和8名隊友合作，傳球41次，其中25次成功，最長傳接距離30碼，累積傳接推進247碼，有3次傳接成功達陣，同時也和4名隊友合作發動22次衝鋒，累積推進95碼，但沒有達陣。

獅隊此役共有31分鐘15秒掌握球權，除了第三節之外，每節都得到14分，上半場以28比10領先。

黑豹隊在2022年球季的戰績為7勝10敗，已經連續5個球季和季後賽無緣。獅隊在2022年球季的成績則是9勝8敗，已經連續6個球季沒份兒參加季後賽。

底特律獅隊成軍已有94年，至今還沒有取得過資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，更談不上及時把握機會捧回超級盃；最近10個例行球季只有2次晉級季後賽。

黑豹隊和獅隊互相較量，自1999年10月24日起歷年在例行賽和季後賽共交戰12次，黑豹隊的戰績是8勝4敗，雙方最近是次於2022年12月24日對抗，黑豹隊以37比23告捷。

季後賽 NFL 費城

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