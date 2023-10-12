場邊人語／主場季後 騎兵稱侯

屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的德州 遊騎兵隊，10月10日晚間8時3分起在環球人壽保險 球場（Globe Life Field）迎戰來自馬里蘭州巴爾廸摩的金鶯隊；全場34打數有11支安打3支全壘打遭到5次三振有2次四壞球，終局以7比1凱旋而歸，繼續向爭奪大聯盟年度總冠軍的目標前進。

這是德州遊騎兵隊在環球人壽保險球場啟用後，首次在主場參加季後賽 ，並且不負4萬861名現場觀眾的支持順利地拿下開門紅。

巴爾迪摩金鶯隊於例行賽季162次出戰後的戰績為101勝61敗，是大聯盟15支球隊成績最佳球者。上個球季金鶯隊戰績是83勝79負。

然而如今卻是由遊騎兵隊取得爭奪美聯以及年度總冠軍榮銜的機會。

遊騎兵隊在這場夜戰之中，在第一局下就由左打右投，擔任第二棒打擊的游擊手席格（Corey Drew Seager）揮出右中外野方向445英呎遠的全壘打首開紀錄。

席格曾經代表國聯洛杉磯道奇隊，於2020年10月27日以4勝2負的戰績，擊敗佛羅里達州坦帕灣光芒隊獲得年度總冠軍。當年總決賽的場地，就是在環球人壽保險球場。

遊騎兵隊當晚派遣現年33歲的右投伊瓦廸（Nathan Edward Eovaldi）先發；這是他自從2011年8月6日在大聯盟亮相以來，第9次擔任季後先發重任。

他當晚是以98球數76個好球主投7局面對26人次打席，三振對手7次，被擊出5支安打，沒有四壞球保送有1次責失，防禦率 1.32，笑納本季季後第2次勝投。他最近連續5次登板先發，以當晚表現最佳。

在今年季後賽兩個階段，遊騎兵隊已經五連勝。