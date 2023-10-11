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場邊人語／突擊難抵 綠灣破堤

彭廣揚

●身高6呎2吋、現年31歲的拉斯維加斯突襲者隊四分衛蓋羅波洛（James Richard Garoppolo），10月8日午後5時15分開始率隊在擁有6萬2572名現場球迷的忠誠航空球場（Allegiant Stadium）作東，以17比13擊退來自威斯康辛州的綠灣包裝工隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯西區小組例行賽季，止住9月10日以來的三連敗。

屬於NFL國聯北區小組的包裝工隊因此苦吞二連敗。

蓋羅波洛生於伊利諾州，曾經效力於新英格蘭愛國者隊和舊金山四九人隊，是2014年選秀活動由新英格蘭愛國者隊在第2輪62順位圈選的球員。

他9日的比賽是職業生涯第61次先發，本季第4次主攻，有3次遭到攔截損失21碼，總共和9名隊友合作，傳球31次，其中22次成功，最長傳接距離21碼，累積傳接推進208碼，有1次傳接成功達陣，同時也和5名隊友合作發動25次衝鋒，累積推進92碼有1次達陣過。

突擊者隊此役防守成功，共有32分鐘34秒掌握球權，每半場至少都有得到7分，上半場以10比3領先，終場前14分鐘56秒時，突擊者隊有一次2碼衝鋒達陣得到7分，是勝岀的關鍵。

突擊者隊在2022年球季的戰績為6勝11敗，在2017年到2020年間，曾經連續4個球季無緣晉級季後賽。包裝工隊在2022年球季的成績是8勝9敗，是4年以來首次無緣參加季後賽。

突擊者隊成軍已經有64年，曾5次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，並且有3次成功地把握機會捧回超級盃；不過最近8個例行球季只有2次晉級季後賽。

突擊者隊和包裝工隊互相較量，是由1968年1月14日起，歷年在例行賽和季後賽共交戰15次，包裝工隊戰績9勝6敗，雙方最近一次於2019年10月20日對抗，包裝工隊以42比24勝岀。

季後賽 新英格蘭 NFL

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