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場邊人語／老鷹細眺 公羊難逃

彭廣揚
路透 Oct 8, 2023; Inglewood, California, USA; Philadelphia Eagles quarterback Jalen Hurts (1) runs the ball against the Los Angeles Rams during the second half at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports【作者：路透通訊社，日期：2023-10-09，數位典藏序號：20231009083843624】
路透 Oct 8, 2023; Inglewood, California, USA; Philadelphia Eagles quarterback Jalen Hurts (1) runs the ball against the Los Angeles Rams during the second half at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports【作者：路透通訊社，日期：2023-10-09，數位典藏序號：20231009083843624】

現年35歲、身高6呎3时的洛杉磯公羊隊四分衛史塔福特（John Matthew Stafford），10月8日午後1時5分開始在7萬4935名主場球迷加油之下出賽，由於下半場進攻沒有收穫，終場以14比23落敗於來自賓州費城的老鷹隊。

老鷹隊在美國職業美式足球大聯盟（NFL）國聯東區小組例行賽季因此創下五連勝佳績。

目前在NFL的32支球隊之中，同樣來自國聯的費城老鷹隊和舊金山四九人隊戰績都是五連勝。而美聯沒有任何的球隊擁有五連勝紀錄。

史塔福特生於佛羅里達州坦帕灣，是喬治亞大學校友，也是NFL於2009年選秀由底特律獅隊圈選的狀元。

他在8日比賽中攻擊發揮一般，沒有遭到過攔截，總共和6名隊友合作，傳球37次，其中21次成功，最長傳接距離39碼，累積傳接推進222碼，有2次傳接成功達陣，還有4次遭到擒殺損失27碼。同時也和2名隊友合作發動14次衝鋒，累積推進54碼但是沒有達陣。

老鷹此役共有37分鐘55秒掌握球權，在這場比賽一路領先，除了第三節之外，每一節至少都有得到6分，上半場以17比14領先。

作客的老鷹隊是由現年25歲的四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts）先發攻擊，有1次遭到攔截，總共和7名隊友合作，傳球38次，其中25次成功，最長傳接距離49碼，累積傳接推進303碼，有1次傳接成功達陣，也有1次遭到擒殺損失8碼，同時也和2名隊友合作，共發動39次衝鋒，累積推進159碼和有1次達陣。赫茲本人持球衝鋒15次推進72碼，完成一次得分任務。

公羊隊2022年球季的戰績為5勝12敗，於2022月2月13日捧回超級盃之後的第一個賽季竟然沒能晉級季後賽。老鷹隊2022年球季的成績則是14勝3敗，在國聯東區小組中領先，也是志在蟬聯國聯的冠軍隊伍。

老鷹隊成軍已經有91年，4次有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，2018年2月4日擊敗新英格蘭愛國者隊首次捧回超級盃；最近連續2個例行球季都晉級季後賽。

老鷹隊和公羊隊互相較量，始自1937年9月21日，雙方歷年在例行賽和季後賽共交戰44次，老鷹隊的戰績是23勝10敗1和，雙方最近一次對抗，是於2020年9月20日，公羊隊以37比19獲勝。

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