場邊人語／季後八隊 廝殺捉對

美國職棒大聯盟（MLB)30支球隊年度賽後賽事已經於10月4日結束外卡階段，來自國家聯會和美國聯會的8支球隊，從10月7日（星期六）起進行關鍵的第二輪比賽，大聯盟的總冠軍最晚會在11月4日（星期六）岀現。

屬於美國聯會的4支球隊，率先於午後1時和4時45分（美國東部時間）起出場較勁，國家聯會的4支球隊，則於稍後在6時和9時20分起的夜戰中岀動。

美國聯會的階段競爭局面為德州阿靈頓遊騎兵隊作客馬里蘭州巴爾廸摩金鶯隊。雙方在前三局都沒有收穫，遊騎兵隊於第四局上先馳得點，終場是以3：2旗開得勝。

明尼蘇達雙城隊則在主場，迎戰來自德州休士頓 的太空人 隊，太空人隊於第一局下和第三局下，分別擊出左外野陽春全壘打，以及右外野2分全壘打；雙城隊雖然於第七局上追趕4分，首役還是以4：6飲恨。

國家聯會的階段對抗形勢尤其搶眼，喬治亞州亞特蘭大勇士隊終於在主場等到來自賓夕法尼亞州費城 的費城人隊，雙方前三局都沒有突破，費城人隊在第四局上先馳得點，九局共動用7名投手接力完封對手打擊，以3：0拿下開門紅。

至於代表亞里桑納州的響尾蛇隊，開拔到南加州洛杉磯道奇隊的主場作客。響尾蛇隊在第一局上局就攻下6分，前兩局就造成9分領先，前八局就有4支全壘打，終場以11：2旗開得勝。

參加這個階段比賽的8支球隊，其中的亞特蘭大勇士隊、洛杉磯道奇隊、巴爾廸摩金鶯隊和休士頓太空人隊，都是憑藉例行賽程小組表現優異，所以才等到外卡之戰結束後才登場。

上屆（118）美國職棒大聯盟年度總冠軍爭奪系列比賽，是於2022年10月28日至11月5日之間進行，成軍61個球季的休士頓太空人隊，最終以6戰4勝擊敗賓州費城人隊，6年之內第2次獲得年度總冠軍榮銜。

費城人隊成軍已經有 141年，共有2次獲得大聯盟年度總冠軍榮銜，至今有16次打入季後賽；2022球季之前，曾經連續10個例行球季無份晉級季後賽。