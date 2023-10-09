場邊人語／熊威可撼 司令遺憾

●話說華盛頓哥倫比亞特區司令隊，由9月24日以來已經三連敗。

從9月10日開始，主場在伊利諾州芝加哥 的熊隊總共出賽5場，戰績是1勝4負；球隊在此期間單場最多得到40分，單場最多失去41分。

司令隊於10月5日晚間在馬里蘭州聯邦快遞球場（FedEx Field）迎戰來自芝加哥的熊隊，上半場只得到3分，以3：27落後，終場以20：40落敗。

熊隊在這場比賽攻擊和防守端都出現亮點，終結球隊史上最令人難忘的14場賽事連續苦吞敗仗的經歷。

熊隊最近一次比賽捷報，是於346天之前，也就是2022年10月24日午後，在主場迎戰來自威斯康辛州的綠灣包裝工隊，終場以23：21險勝。

芝加哥熊隊成軍已經有104年，有2次取得資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，至今已經1次捧回超級盃 ；已經連續兩年沒有晉級季後賽。

熊隊當晚是由現年24歲、身高6呎3时的菲爾德斯（Justin Skyler Fields）先發，吸引客場6萬3727名球迷熱烈捧場。熊隊擁有30分鐘4秒的控球權。

菲爾德斯是喬治亞大學和俄亥俄州 立大學校友，於當晚比賽中表現先盛後險，不僅沒有遭到過攔截，還和6名隊友合作，傳球29次，其中15次成功，最長傳接距離58碼，累積傳接推進282碼，有4次傳接成功達陣過，還遭到擒殺3次和損失9碼。

現年26歲的熊隊外接球員摩爾（Denniston Oliver "D. J." Moore Jr.）和菲爾德斯合作成功，他有10次成為傳接球對象，8次順利達成任務，累積推進230碼，並且有3次達陣。

菲爾德斯同時還和3名隊友共發動32次衝鋒，自己累積推進57碼，全隊共衝鋒178碼，但是沒有達陣。