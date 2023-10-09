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場邊人語／守護球季 季後無計

彭廣揚

曾經3次當選美國職棒大聯盟（MLB) 年度最佳總教練的法蘭柯納（Terry  Jon “Tito”Francona)，10月1日下午在密西根州底特律的聯信球場（Comerica Park），率領克里夫蘭守護者隊，參加例行賽季第162場賽事，終場以2比5飲恨，拿到球季第86次失利，客場第47次敗興而歸。

法蘭柯納於是完成他在大聯盟的征程。

當天有4萬 1425名現場球迷捧場，整個球場座無虛席

現年40歲，委內瑞拉籍的底特律老虎隊指定打擊卡布瑞拉（José Miguel “Miggy” Cabrera  Torres），也完成在大聯盟21年2757場出賽任務從此退役，他在美加地區的職業棒球天地，總共擊出過3174支安打511全壘打，得到1551分和1881個打點。

法蘭柯納是在大聯盟23年的總教練生涯之中，拿到1950勝1672敗的戰績，其中921次勝利來自效力於守護者隊期間，因此成為守護者隊史之中傳出捷報場數最多的總教練。

此外，他曾經於國家聯會費城人隊4年總教練期間累積有285次凱旋，並且在美國聯會波士頓红襪隊執教8年期間。獲得744場勝利。

雖然克里夫蘭守護者隊無緣晉級，法蘭柯納仍然創寫3項紀錄，包括球隊在162場賽事之中，有87次勝負都是在2分之內，這種緊咬局面在美國聯會僅見，就整個大聯盟而言，也只有辛辛那提紅人隊可以相提並論。

法蘭柯納本來在大聯盟現役總教練勝場次數排行第三，他自此退休以後，現任德州阿靈頓遊騎兵隊總教練布奇（Bruce Douglas  Bochy)和現任休士頓太空人隊總教練貝克（Johnnie B. "Dusty" Baker  Jr.），是碩果僅存的2000勝總教練。

克里夫蘭守護者隊和奧克蘭運動家隊，在今年例行賽季都曾經調度7名新秀投手先發登板，並且每人至少投滿25局；然而守護者隊是唯一的球隊，啟用過4名不同新秀，每人至少累積出賽 65局。

太空人 費城 奧克蘭

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