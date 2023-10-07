場邊人語／名不副實 巨人失職

●紐約巨人隊，球隊果然正如其名？

從9月10日開始，主場在新澤西州 的紐約巨人隊總共出賽4場，戰績1勝3負；球隊在此期間有一次於終場抱蛋而歸，單場最多得到31分，單場最多失去40分。

巨人隊於10月2日晚間在大都會 人壽保險球場（MetLife Stadium）迎戰來自華盛頓州西雅圖的海鷹隊，全場只有第二節靠著56碼遠射門得分，終場以3比24落敗。

巨人隊在這場比賽攻擊和防守端都出現嚴重失誤，導致許多球迷都產生懷疑，巨人隊在例行賽季展開之前的信誓旦旦，恐怕根本維持不到10月31日第八周賽程結束。

紐約巨人隊成軍已經有99年，有5次取得資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，至今已經4次捧回超級盃 ；2022年例行球季有晉級季後賽。

巨人隊當晚由現年26歲，身高6呎5时的四分衛瓊斯（Daniel Stephen Jones III）先發，在主場吸引7萬8507名球迷熱烈捧場。

瓊斯是杜克大學校友，於2日比賽中造成比賽出現關鍵性拐點，雖和10名隊友合作，傳球34次，其中27次成功，最長傳接距離51碼，累積傳接推進203碼，但不僅沒有傳接成功達陣，還遭到多達擒殺10次和損失59碼。

在巨人隊的作戰歷史之中，當家四分衛於一場比賽之中遭到對方成功地擒殺10次，還是43年以來首見。

他同時發動10次衝鋒，自己累積推進66碼，但是沒有達陣。

不過，瓊斯在這個球季遭到對方成功攔截的累積次數6次，已經比累積傳接達陣次數2次多。這是他效力於巨人隊的第5個球季。

瓊斯還能不能夠充當引領大軍的主攻四分衛，10月8日巨人隊對抗佛羅里達州邁阿密海豚隊時，或者能見分曉。