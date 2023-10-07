我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

場邊人語／名不副實 巨人失職

彭廣揚

●紐約巨人隊，球隊果然正如其名？

從9月10日開始，主場在新澤西州的紐約巨人隊總共出賽4場，戰績1勝3負；球隊在此期間有一次於終場抱蛋而歸，單場最多得到31分，單場最多失去40分。

巨人隊於10月2日晚間在大都會人壽保險球場（MetLife Stadium）迎戰來自華盛頓州西雅圖的海鷹隊，全場只有第二節靠著56碼遠射門得分，終場以3比24落敗。

巨人隊在這場比賽攻擊和防守端都出現嚴重失誤，導致許多球迷都產生懷疑，巨人隊在例行賽季展開之前的信誓旦旦，恐怕根本維持不到10月31日第八周賽程結束。

紐約巨人隊成軍已經有99年，有5次取得資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，至今已經4次捧回超級盃；2022年例行球季有晉級季後賽。

巨人隊當晚由現年26歲，身高6呎5时的四分衛瓊斯（Daniel Stephen Jones III）先發，在主場吸引7萬8507名球迷熱烈捧場。

瓊斯是杜克大學校友，於2日比賽中造成比賽出現關鍵性拐點，雖和10名隊友合作，傳球34次，其中27次成功，最長傳接距離51碼，累積傳接推進203碼，但不僅沒有傳接成功達陣，還遭到多達擒殺10次和損失59碼。

在巨人隊的作戰歷史之中，當家四分衛於一場比賽之中遭到對方成功地擒殺10次，還是43年以來首見。

他同時發動10次衝鋒，自己累積推進66碼，但是沒有達陣。

不過，瓊斯在這個球季遭到對方成功攔截的累積次數6次，已經比累積傳接達陣次數2次多。這是他效力於巨人隊的第5個球季。

瓊斯還能不能夠充當引領大軍的主攻四分衛，10月8日巨人隊對抗佛羅里達州邁阿密海豚隊時，或者能見分曉。

新澤西州 大都會 超級盃

上一則

NBA／新賽季打4號？戴維斯：不用擋拆100次 感覺太棒了

下一則

MLB／好險 季末衝突僅罰錢了事 太空人牛棚大將仍能出戰季後賽

延伸閱讀

死亡時間也有規律 一天中最多人離世是這時候

死亡時間也有規律 一天中最多人離世是這時候
腳踢、拖撞牆…對女友施酷刑 家暴男恐終身監禁

腳踢、拖撞牆…對女友施酷刑 家暴男恐終身監禁
德拉瓦州1高中校長 涉把女學生露點照P成梗圖散布

德拉瓦州1高中校長 涉把女學生露點照P成梗圖散布
NBA／出狂言能捧MVP、擊敗歐尼爾 黃蜂小將瓊斯遭疑吸毒

NBA／出狂言能捧MVP、擊敗歐尼爾 黃蜂小將瓊斯遭疑吸毒

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

2023-09-30 19:16
中國組合孫穎莎/王曼昱1比3不敵日本組合張本美和/木原美悠，止步1/4決賽，教練馬琳神情嚴肅。中新社

中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度

2023-09-30 13:46
杭州第19屆亞運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋以438.20的總得分奪冠。（香港中通社）

亞運跳水／全紅嬋展示完美「水花消失術」 中國再奪2金

2023-10-03 11:59

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞