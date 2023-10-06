場邊人語／破解鋼人 球季重任

現年21歲、身高6呎3时的休士頓德州 佬隊四分衛史饒德（Coleridge Bernard "C. J." Stroud IV ），10月1日午後12時1分開始在主場7萬1399名主場球迷熱烈捧場之下，以30比6輕取來自賓夕法尼亞州匹茲堡的鋼人隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯南區小組例行賽季拿到第2場勝利，以及連續第2周終場得分至少有30分；嬴球分差至少有20分。

該小組目前還有2支球隊戰績都是2勝2負，包括佛羅里達傑克森維爾美洲虎隊和田納西泰坦隊。

史饒德是俄亥俄州立大學校友，也是大聯盟於2023年選秀由休士頓德州佬隊圈選的探花，他在這個賽季已先發4次。

他在1日比賽中造成對方防守無從發揮，不僅沒有遭到攔截，還和8名隊友合作，傳球30次，其中16次成功，最長傳接距離52碼，累積傳接推進306碼，有2次傳接成功達陣，沒有遭到擒殺和損失。同時發動4次衝鋒，自己累積推進16碼但是沒有1次達陣。

德州佬隊此役共有32分鐘35秒掌握球權，除了在這場比賽第三節沒有收穫，上半埸每一節至少都有得到6分，上半場就以16比0領先。

鋼人隊在2022年球季的戰績為9勝8負。德州佬隊則是在2022年球季的成績是3勝13敗1和，根本無緣季後賽 。

德州佬隊成軍已經有22年，從來沒有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，當然至今也沒有捧回超級盃；最近連續3個例行球季都沒有晉級季後賽。

德州佬隊和鋼人隊互相較勁始於2002年12月8日，歷年在例行賽和季後賽才交戰8次，鋼人隊的戰績是5勝3敗；雙方最近一次對抗，是於2020年9月27日由鋼人隊以28比21告捷。