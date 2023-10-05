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場邊人語／外卡季後 登場斥候

彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB）30支球隊年度例行賽季已經於10月1日結束，來自國聯和美聯的8支球隊從10月3日起進行外卡階段比賽，大聯盟總冠軍最遲會在11月4日（星期六）岀現。

美聯的4支球隊率先於午後出場較勁，國聯的4支球隊稍後在夜戰中岀動。

美聯的外卡競爭局面為德州阿靈頓遊騎兵隊作客佛羅里達州坦帕灣光芒隊。遊騎兵隊以4比0拔得頭籌。

明尼蘇達雙城隊則在主場迎戰來自加拿大多倫多藍鳥隊，首役以3比1勝出。

國聯的外卡階段對抗形勢為密爾瓦基釀酒人隊在主場迎戰來自亞利桑納州的響尾蛇隊，響尾蛇隊以6比3拿下開門紅。

還有佛羅里達州邁阿密馬林魚隊到賓州費城人隊的主場作客。費城人隊以4比1旗開得勝。

至於亞特蘭大勇士隊、洛杉磯道奇隊、巴爾廸摩金鶯隊和休士頓太空人隊，以逸待勞等待3場外卡之戰結束後才登場。

118屆美國職棒大聯盟年度總冠軍爭奪賽於2022年10月28日至11月5日之間進行，休士頓太空人隊最終取勝賓州費城人隊，睽違有一陣子的年度總冠軍榮銜。

太空人隊成軍已經有62年，共有2次獲得大聯盟年度總冠軍榮銜，至今17次打入季後賽；最近連續6個例行球季都晉級季後賽。

太空人 費城 季後賽

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