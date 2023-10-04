場邊人語／周六聯賽 九隊奪寨

美國大學的校際美式足球 競賽自8月26日起展開例行賽季之後，9月29日已經進入第5周賽程，並且有9支球隊又在單場得分超過40分。

位於印地安納州的天主教聖母大學在上周聯賽無奈地落敗一場之後，重新調整以21比14取勝杜克大學隊。

同時，來自加尼福利亞州洛杉磯的南加大 校隊，繼續在上一年度全國大學美式足球最佳運動員、現年21歲的四分衛威廉斯（Caleb Williams）的領導下，全場四節都有得分，威廉斯共和10名隊友合作傳接達陣6次，終於以48比41擊敗科羅拉多大學隊，贏得五連勝。

9月30日的各場比賽，有9次對抗出現大比數，勝岀的一方收穫超過40分。

譬如奧勒岡大學隊以42比6輕取史丹福大學 隊、奧克拉荷馬大學隊以50比20橫掃愛阿華州立大學隊、阿拉巴馬大學隊以40比17取勝密西西比州立大學隊、密西根大學隊在客場以45比7擊敗内布拉斯加大學隊等。

美國大學校際美式足球的競技局面，進入第五周賽程之後，強弱差別局面逐漸明朗。

賓州州立大學隊以41比3擊垮西北大學隊、田納西大學隊以41比20取勝南卡羅萊納大學隊、喬治亞大學隊以27比 20取勝奧本大學、德州大學以40比14技壓坎薩斯大學、密西西比大學以55比49險勝路易斯安納州立大學。

今年的美國大學校際美式足球顶級聯賽，有15個星期的例行賽程；各個學校所屬的聯盟，將於12月11日至2024年1月9日之間舉行相關獎盃年度爭奪賽事。