場邊人語／鼓掌歡送 功勛稱頌

曾經3次當選美國職棒大聯盟（MLB) 年度最佳總教練，並且兩度榮獲年度總冠軍的總教練法蘭柯納（Terry Jon “Tito”Francona)，9月27日晚間在俄亥俄州 克里夫蘭的進步球場（Progressive Field)，率領作東的守護者隊，參加例行賽季第159場賽事，終場以4：3告捷，拿到球季第75次勝利。

當晚，2萬8915名現場球迷穿著同色同款的T恤衫，在曲終人散之前，以全體起立熱烈鼓掌的方式，向現年64歲的法蘭柯納致敬，特別感謝他在最近11個球季選擇在克里夫蘭戮力經營印地安人隊/守望者隊。

這晚比賽開始之前，守護者隊特別製作了一段視頻，述說了法蘭柯納和他的父親都曾經為克里夫蘭印地安人隊（「守望者隊」的前身）效力過的往事。

然而，近年來飽受疾病纏身的法蘭柯納，其實在日前已經下定決心在這個球季結束之際，為自己的職棒生涯畫上句點，只不過他一直顧念著球員和球隊的感受和影響，始終避免本身成為熱門的話題。

法蘭柯納在進步球場，率領克里夫蘭主隊出賽，累積戰績484勝355敗。同一時期，主場在克里夫蘭的球隊獲勝率，只比紐約洋基隊和洛杉磯道奇隊稍微遜色。

同樣屬於美國職棒大聯盟美國聯會中區小組的守望者隊和底特律老虎隊，從9月29日到10月1日，在密西根州底特律聯信球場(Comerica Park)，舉行3場系列對抗賽。

現年40歲，即將退役的委內瑞拉籍宿將卡布瑞拉（José Miguel “Miggy” Cabrera Torres），勢必成為主場球迷留戀、致敬的對象。

克里夫蘭印地安人隊的球迷，至今最懷念的就是2016年的球季，球隊在總教練法蘭柯納的指導之下，戰績94勝67敗，晉級季後賽之後，先後擊敗波士頓 紅襪隊和加拿大多倫多藍鳥隊，可惜最後階段在和芝加哥小熊隊爭奪年度總冠軍時，不幸以3勝4負飲恨。

法蘭柯納在大聯盟23年的總教練生涯之中，拿到1950勝1670敗的戰績，其中921次勝利來自效力於守護者隊，他因此也成為守護者隊史頁之中勝場數最多的總教練。他於費城人隊4年總教練期間有285次凱旋，轉往波士頓红襪隊執教8年期間。獲得744場勝利。

1977年次，在巴拿馬出生的華裔左投手陳用彩（Bruce Kastulo Chen ），1998年9月7日首次代表亞特蘭大勇士 隊於大聯盟亮相，而在征戰17年效力過11支球隊之後，於2015年5月15日代表克里夫蘭印地安人隊完成最後任務，當年他就是法蘭柯納的子弟兵。