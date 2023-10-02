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華人走線翻邊牆盼被捕 「代表順利進入美國」

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

場邊人語／勝負之間 全在志堅

彭廣揚

正是，凡事起頭難！

戰績同樣都是2勝1負的底特律獅隊和綠灣包裝工隊，9月28日晚間在威斯康辛州，以34：20勝岀，率先展開美國職業美式足球大聯盟（NFL) 例行賽季第四周的賽程。

如果單純地以戰績表現來看，目前大聯盟的32支球隊之中，只有3支球隊保持三連勝；他們分別是屬於美國聯會東區小組的邁阿密海豚隊，以及來自國家聯會東區小組的費城老鷹隊，和來自國聯西區小組的舊金山四九人隊。

就在第三周的賽程，還有7支球隊分別取得二連勝的戰績，這些球隊包括美國聯會的邁阿密海豚隊和巴爾迪摩烏雅隊，以及代表國家聯會的7支球隊 - 費城老鷹隊、舊金山四九人隊、亞特蘭大隼鷹隊、紐奧良聖徒隊、坦帕灣海盜隊、達拉斯牛仔隊、華盛頓哥倫比亞特區司令隊。

各界看好在本屆超級盃得主，是代表美國聯會西區小組的堪薩斯城酋長隊，目前戰績是2勝1負，和紐約上州水牛城比爾隊並論。

上屆爭奪超級盃的兩支球隊 - 辛辛那提猛虎隊和洛杉磯公羊隊，目前的戰績都是1勝2敗。

此外，大聯盟的2個聯會，共有4支球隊至今是三連敗。他們是來自美國聯會西區小組的丹佛野馬隊，以及代表國家聯會北區小組的芝加哥熊隊、明尼蘇達維京人隊，還有南區小組的卡羅萊納黑豹隊。

費城 超級盃 舊金山

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