場邊人語／關鍵表現 小組出線

屬於美國職棒大聯盟（MLB ）國聯東區小組的亞特蘭大勇士 隊於第八局逆轉險勝芝加哥小熊隊，及時協助屬於中區小組的密爾瓦基釀酒人隊在敗給聖路易紅雀隊後，仍然能夠獲得小組冠軍。

小熊隊由於日籍右外野手鈴木誠也在關鍵時刻失誤，因此喪失繼續爭取外卡的資格。

9月26日晚間7時40分起，釀酒人隊在威斯康辛州密爾瓦基的美國家庭球場（American Family Field）對壘紅雀隊，到訪的客隊在第四局上和第五局上分別攻下2分，終場以4：1取勝對手，贏得本季第69場勝利。

釀酒人隊於是經歷9月23日以來的三連敗。

歷年以來，釀酒人隊和紅雀隊頻繁交手，紅雀隊累積的戰績是238勝188負。

釀酒人隊當晚因此拿到MLB國聯中區小組冠軍；這是球隊在最近6年以來第3次成為小組優勝，也是球隊在最近6個球季第5次晉級季後賽。

紅雀隊雖然因此贏得例行賽季第69場勝利，但是由於戰績在國聯中區小組進陪末座，只有眼睜睜地準備打包收拾提早去過冬。

勇士隊當晚在喬治亞州主場夜戰，捧場球迷有4萬151人，上座率為98%；作東的勇士隊在前五局是以5分落後，第六、第七和第八局下分別攻下3分、2分和2分，終場還是高唱凱歌，並且喜迎例行賽季第101勝。

勇士隊和小熊隊於第九局的比賽，在釀酒人隊主場的大螢幕上全程直播，其實這些來自亞特蘭大的畫面，比進行中的主場比賽實況還更具吸引力。

釀酒人隊參加這場夜戰，9局共有32打數擊出5支安打沒有全壘打，並且有1次失誤。這個賽季在主場出戰的成績是46勝30敗。