我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加聖谷新添多家華人超市 購物更多選擇

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

場邊人語／能攻能盜 功夫獨到

彭廣揚

這是歷史性的時刻！

來自委內瑞拉、現年25歲的亞特蘭大勇士隊外野手亞古納（Ronald José Acuña Blanco Jr.），9月27日晚間於喬治亞州的主場在3萬7246名現場球迷喝采之下，協助球隊在𨒂長賽第十局下以6比5勝出，拿下本季第102勝，坐穩美國職棒大聯盟（MLB）國聯季後賽第一種子的地位，並且獲得季後賽的主場優勢。

亞古納全場5個打席擊出2支一壘安打有1個打點。他於關鍵的半局連打帶盜，是球隊逆轉獲勝的功臣。

亞古納才於9月22日晚間在客場對抗華盛頓哥倫比亞特區國民隊時，擔任打擊開路先鋒，第1局上就在2好球3壞球的滿球數之下，轟出左外野379英呎遠陽春全壘打，締造單季「40轟、60盜」空前紀錄。

MLB歷年以來，僅有4人做到單一球季個別球員既能夠至少揮出40支全壘打，又可以至少有40次盜壘成功。

這些前輩分別是來自古巴的外野手坎塞柯（José Canseco Capas Jr.）、曾在舊金山巨人隊效力15個球季的左外野手邦茲（Barry Lamar Bonds）、2016年8月12日才從紐約洋基隊退休的內野手羅德瑞茲（Alexander Emmanuel Rodriguez），以及來自多明尼加、7次當選全明星的右打者索里安諾（Alfonso Guilleard Soriano）。

亞古納攻擊力旺盛，本季已經岀賽155場，有723打席634打數，213支安打41支全壘打，70次盜壘成功13次失手，得到146分104個打點；他也是大聯盟作戰歷史上首位球員完成單一球季至少有40支全壘打和70次盜壘成功（40-70）。

勇士隊於9月10日就晉級季後賽，9月13日又勇奪大聯盟國家聯會東區小組冠軍。

季後賽 勇士 MLB

上一則

杭州亞運／網球女雙「台灣內戰」 詹家姊妹奪金

下一則

MLB／「最瞎」裁判又搞事？ 哈波暴怒被驅逐

延伸閱讀

MLB／例行賽僅剩1周 後面追兵趕不上？大谷美聯全壘打王聽牌

MLB／例行賽僅剩1周 後面追兵趕不上？大谷美聯全壘打王聽牌
MLB／亞古納40轟60盜 史上第1人

MLB／亞古納40轟60盜 史上第1人
MLB／勇士亞古納辦到了 40轟60盜史上第一人

MLB／勇士亞古納辦到了 40轟60盜史上第一人
MLB／媒體預測年度獎項得主：大谷提前停機 仍是美聯MVP

MLB／媒體預測年度獎項得主：大谷提前停機 仍是美聯MVP

熱門新聞

中國乒乓球選手馬龍。新華社

杭州亞運╱馬龍：這屆亞運的最大不同 就是沒有下次了

2023-09-26 16:12
冠軍馬來西亞選手安巴克繞場與觀眾互動。(新華社)

杭州亞運／馬術金牌 43歲他等了25年

2023-09-28 20:26
北韓選手打破傳統，拒絕看向南韓國旗。(新華社)

杭州亞運／頒獎典禮好尷尬…北韓「銀恨」拒看南韓國旗

2023-09-26 07:57
黑嘉嘉是職業七段棋士。（圖／截自黑嘉嘉臉書）

台「圍棋女神」黑嘉嘉出戰杭州亞運 16歲奪獎模樣曝光

2023-09-28 14:02
杜蘭特再度與網友槓上。(Getty Images)

NBA／球迷嗆歐洲聯賽強度高於NBA 杜蘭特：你們瘋了嗎

2023-09-25 08:27

杭州亞運／南韓一哥爆冷輸泰小將 球拍摔到變形拒握手

2023-09-25 23:39

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了