場邊人語／能攻能盜 功夫獨到

這是歷史性的時刻！

來自委內瑞拉、現年25歲的亞特蘭大勇士 隊外野手亞古納（Ronald José Acuña Blanco Jr.），9月27日晚間於喬治亞州的主場在3萬7246名現場球迷喝采之下，協助球隊在𨒂長賽第十局下以6比5勝出，拿下本季第102勝，坐穩美國職棒大聯盟（MLB ）國聯季後賽 第一種子的地位，並且獲得季後賽的主場優勢。

亞古納全場5個打席擊出2支一壘安打有1個打點。他於關鍵的半局連打帶盜，是球隊逆轉獲勝的功臣。

亞古納才於9月22日晚間在客場對抗華盛頓哥倫比亞特區國民隊時，擔任打擊開路先鋒，第1局上就在2好球3壞球的滿球數之下，轟出左外野379英呎遠陽春全壘打，締造單季「40轟、60盜」空前紀錄。

MLB歷年以來，僅有4人做到單一球季個別球員既能夠至少揮出40支全壘打，又可以至少有40次盜壘成功。

這些前輩分別是來自古巴的外野手坎塞柯（José Canseco Capas Jr.）、曾在舊金山巨人隊效力15個球季的左外野手邦茲（Barry Lamar Bonds）、2016年8月12日才從紐約洋基隊退休的內野手羅德瑞茲（Alexander Emmanuel Rodriguez），以及來自多明尼加、7次當選全明星的右打者索里安諾（Alfonso Guilleard Soriano）。

亞古納攻擊力旺盛，本季已經岀賽155場，有723打席634打數，213支安打41支全壘打，70次盜壘成功13次失手，得到146分104個打點；他也是大聯盟作戰歷史上首位球員完成單一球季至少有40支全壘打和70次盜壘成功（40-70）。

勇士隊於9月10日就晉級季後賽，9月13日又勇奪大聯盟國家聯會東區小組冠軍。