場邊人語／猛虎撲羊 怎能無恙

現年26歲，身高6呎4时的辛辛那提猛虎隊四分衛布洛（Joseph Lee Burrow），9月25日晚間8時15分開始在主場6萬5158名主場球迷熱烈加油之下，終場以19比16險勝來自南加州 洛杉磯的公羊隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯北區小組例行賽季拿到首次勝利。

該小組目前還有3支球隊戰績是2勝1負，還包括匹兹堡鋼人隊、巴爾廸摩烏鴉隊和克里夫蘭布朗隊。

布洛是俄亥俄州 立大學和路易斯安納州立大學校友，也是大聯盟於2020年選秀由辛辛那提猛虎隊圈選的狀元。他在這個賽季連續第4季先發。

他在25日比賽中帶傷仍有發揮，遭到1次攔截，總共和9名隊友合作傳球49次，其中26次成功，最長傳接距離43碼，累積傳接推進259碼，沒有傳接成功達陣，還有2次遭到擒殺損失17碼。同時也和2名隊友合作發動20次衝鋒，累積推進67碼而且有1次達陣。

猛虎此役共有36分鐘掌握球權，在這場比賽第一節沒有收穫，下半埸每一節至少都得到3分，上半場就以6比6打成平手。

作客的公羊隊在比賽中，安排現年35歲的四分衛史塔福特（John Matthew Stafford）先發攻擊，2次遭到攔截，總共和6名隊友合作，傳球33次，其中18次成功，最長傳接距離46碼，累積傳接推進269碼，有1次傳接成功達陣，還有6次遭到擒殺損失48碼，同時也和3名隊友合作，共發動12次衝鋒，累積推進64碼沒有達陣。

猛虎隊在2022年球季的戰績為12勝4敗，於季後賽 外卡階段過關，但是前進道路被堪薩斯城酋長隊擋住。公羊隊2022年球季的成績則是5勝12敗，根本無緣季後賽。

猛虎隊成軍已經有56年，3次有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，至今沒有捧回超級盃；最近連續2個例行球季都晉級季後賽。

公羊隊和猛虎隊互相較勁始於1972年10月22日，歷年在例行賽和季後賽共交戰16次，猛虎的戰績9勝7敗；雙方最近一次對抗，是於2022年2月13日由公羊隊以23比20告捷。