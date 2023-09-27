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場邊人語／老鷹豐收 海盗失手

彭廣揚

現年28歲，身高6呎1时的佛羅里達坦帕灣海盜隊四分衛梅菲爾德（Baker Reagan Mayfield ），9月25日晚間7時15分開始在6萬5426名主場球迷加油之下，終場還是以11比25落敗於來自賓州費城的老鷹隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）國聯南區小組例行賽季首次主場失利。

該小組目前有3支球隊戰績是2勝1負，還包括亞特蘭大隼鷹隊和紐奧良聖徒隊。

梅菲爾德是奧克拉荷馬大學校友，也是NFL大聯盟於2018年選秀由克里夫蘭布朗隊圈選的狀元。他在這個賽季接替退休的四分衛布雷廸（Thomas Edward Patrick Brady Jr.）擔任主攻傳球手。

他在25日比賽中攻擊稍有發揮，有1次遭到攔截，總共和6名隊友合作傳球25次，其中15次成功，最長傳接距離24碼，累積傳接推進146碼，有1次傳接成功達陣，還有2次遭到擒殺損失13碼。同時也和2名隊友合作發動16次衝鋒，累積推進39碼但是沒有達陣。

老鷹此役共有38分鐘55秒掌握球權，在這場比賽一路領先，每一節至少有得到3分，上半場就以13比3領先。

作客的老鷹隊在比賽中，安排現年25歲的四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts）先發攻擊，有2次遭到攔截，總共和7名隊友合作傳球37次，其中23次成功，最長傳接距離34碼，累積傳接推進277碼，有1次傳接成功達陣，有1次遭到擒殺損失6碼，同時也和2名隊友合作，共發動40次衝鋒，累積推進201碼和有1次達陣。

海盜隊在2022年球季的戰績為8勝9敗，在季後賽外卡階段沒有能夠闖過達拉斯牛仔隊的把關。老鷹隊2022年球季成績則是14勝3敗，是目前大聯盟國聯東區小組優勝，以及國聯冠軍。

老鷹隊成軍已經有91年，4次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，1次捧回超級盃；最近連續2個例行球季都晉級季後賽。

老鷹隊和海盜隊互相較勁，自1977年12月4日起，歷年在例行賽和季後賽共交戰22次，雙方的戰績都是11勝11敗；雙方最近一次對抗是2022年1月16日由海盜隊以31比15取勝。

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