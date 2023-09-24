場邊人語／聖徒抵境 黑豹沈靜

22歲的卡羅萊納黑豹隊四分衛楊恩（Bryce Young），18日率隊在坐滿7萬2709名現場球迷的美國銀行球場，以17：20不敵紐奧良聖徒隊，在美式足球大聯盟（NFL ）苦吞二連敗。同樣屬於NFL國聯南區的聖徒隊則是笑納二連勝。

楊恩是阿拉巴馬大學校友，也是2023年選秀活動上，由卡羅萊納黑豹隊在第1輪第1順位圈選的球員。他在大學校隊3年期間共出賽36次，有80次傳接成功達陣。

18日比賽是他職業生涯首度在主場亮相，有4次遭到攔截、損失14碼，總共和6名隊友合作，傳球33次，其中22次成功，最長傳接距離22碼，累積傳接推進153碼，有1次傳接成功達陣，同時也和3名隊友合作發動17次衝鋒，累積推進66碼沒有達陣過。

聖徒隊此役共有32分鐘49秒掌握球權，每節至少都有得到3分，上半場以6：3領先，終場前還有一次2碼衝鋒達陣。

黑豹隊在2022年球季的戰績為7勝10敗，已連續5個球季無緣季後賽 。聖徒隊在2022年球季的成績是7勝10敗，也無緣參加季後賽。

聖徒隊成軍已57年，有過1次角逐年度總冠軍的機會，及時把握捧回超級盃 ；最近6個例行球季4次晉級季後賽。

黑豹隊和聖徒隊互相較量，是自從1995年10月22日起，歷年在例行賽和季後賽共交戰58次，聖徒隊的戰績是30勝28敗，雙方最近兩次於2022年間對抗，雙方各有勝負。