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場邊人語／巨人客場 徒留感傷

彭廣揚

現年23歲、身高6呎1时的舊金山四九人隊當家四分衛波廸（Brock Richard Purdy），美東時間9月21日晚間8時16分開始率隊在北加州聖塔克拉拉的李維球場（Levi’s Stadium），於7萬1593名現場球迷加油之下岀戰，終場以30比12擊退到訪的紐約巨人隊，率先贏得美國職業美式足球大聯盟（NFL）例行賽季連續三周賽程第3場勝利。

四九人隊在這場比賽控球權時間達到39分鐘10秒，過程一路領先，每一節至少得到3分，上半場就以17比6領先。

四九人隊成軍已有78年，7次角逐NFL年度總冠軍榮銜，5次捧回超級盃；最近連續兩個球季都晉級季後賽

此外，該隊已經有25年沒有在例行賽季開始後締寫過三連勝的佳績。

四九人隊和巨人隊是季後賽宿歒。自1952年11月9日以來，歷年在例行賽和季後賽共交戰43次，四九人隊的戰績是22勝21敗。在2020年9月27日，是雙方最近一次對抗，四九人隊以36比9大勝。

波迪在全場沒有遭到攔截，2次遭到擒殺損失10碼，總共和6名隊友合作傳球37次，其中25次成功，最長傳接距離40碼，累積傳接推進310碼，2次傳接成功達陣；也和6名隊友合作發動35次衝鋒，累積推進140碼和1次達陣。

現年26歲的紐約巨人隊四分衛瓊斯（Daniel Stephen Jones III）則是全場遭到1次攔截和2次擒殺損失16碼，和8名隊友合作傳球32次，其中22次成功，最長傳接距離18碼，累積傳接推進137碼，全場沒有傳接成功達陣。

這場比賽代表大聯盟目前新世代四分衛的一次較量；波迪在攻擊端的重視效率和效果的表現，令人對於他的未來更加期待。

季後賽 NFL 加州

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