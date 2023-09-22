場邊人語／主將無懼 海盗新局

生於德州奧斯丁、現年28歲、身高6呎1时的佛羅里達坦帕灣海盜隊四分衛梅菲爾德（Baker Reagan Mayfield），9月17日午後1時2分開始在6萬2976名現場球迷（上座率達到96%）捧場下，以27比17擊敗來自伊利諾州芝加哥熊隊，贏得在美國職業美式足球 大聯盟（NFL）國聯北區小組例行賽季首次主場勝利和二連勝。

梅菲爾德是奧克拉荷馬大學校友，也是大聯盟於2018年選秀由克里夫蘭布朗隊圈選的狀元；這些年來，各地的球迷都一直期待他能夠及時發揮潛力。

他在17日比賽中攻擊發揮出色，沒有遭到過攔截，總共和7名隊友合作，傳球34次，其中26次成功，最長傳接距離70碼，累積傳接推進317碼，有1次傳接成功達陣，沒有遭到擒殺；同時也和4名隊友合作發動28次衝鋒，累積推進103碼和1次達陣。

梅菲爾德今年3月15日才和海盜隊簽訂為期一年價值400萬元的短約；他在本季已經先發出賽兩場，都沒有遭到對方擒殺，總共累積推進490碼並且有3次傳球達陣。

海盜隊此役共有35分鐘56秒掌握球權，在這場比賽一路領先，每一節至少都得到3分，上半場就以13比10領先。

海盜隊在2022年球季的戰績為8勝9敗，於季後賽 外卡階段就沒有闖過達拉斯牛仔隊把關。熊隊在2022年球季的成績是3勝14敗，已經連續兩個球季沒份兒參加季後賽。

海盗隊成軍已有48年，兩次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，兩次都捧回超級盃 ；最近連續3個例行球季都晉級季後賽。

海盗隊和熊隊互相較勁，是自從1977年12月4日，歷年在例行賽和季後賽共交戰62次，熊隊的戰績是40勝22敗；雙方最近一次對抗，是於2021年10月24日由海盜隊以38比3取勝。