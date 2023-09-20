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裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

場邊人語／虎嘯長兮 天使没戲

彭廣揚

2023年9月15日晚間，美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組所屬的洛杉磯天使隊，悄悄地收拾好了球星大谷翔平（Shohei Ohtani）的更衣室專用衣帽間；9月16日，球隊正式宣布他名列傷兵名單，在本季場上征戰階段就此打住。

日籍的大谷翔平至此何時才能再度披掛在太平洋的彼岸上，先發登板和先鋒開路上陣，頓時成為懸念。

至於說到他的球衣，究竟是繼續穿著制服代表天使隊，還是換穿球衣效力其他球隊，從來各種「如果」就是熱議紛紛。

不過就在這個節骨眼，來自密西根州的底特律老虎隊，於9月16日晚間在南加州天使球場（Angel Stadium），當著3萬5022名本地球迷的面前，展示沒有指定打擊大谷和先發翔平的賽事，竟是如此令人扼腕。

老虎隊和天使隊，各自在這場比賽擊出6支安打；老虎隊在第二局上率先攻下3分，然而天使隊在第九局下搶回3分造成平局。老虎隊最終在第十局上，以1支及時右外野方向一壘安打得到關鍵一分，拿到本季第69勝。

天使隊因此在例行賽季出戰149場，吃了81場敗仗，74次在主場作戰第39次失利。

大聯盟的例行賽季賽程有162場賽事。

在這場比賽之前，由2011球季開始，天使隊和老虎隊交鋒時總是勝多輸少，累積戰績為52勝28敗，勝率達到65%，是天使隊在出戰任何美聯的對手時獲勝成果最多者。

老虎隊在贏得這場比賽勝利之後，居然和天使隊歷年以來的作戰紀錄調整為勝負都是336場。

天使 大谷翔平 加州

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