場邊人語／不足成事 砸鍋其實

紐約大都會 隊由9月12日到14日連續3次捍衛主場成功，不僅使得到訪的亞利桑納響尾蛇隊十分難堪，也在關鍵的9月時刻影響美國職棒大聯盟（MLB）國聯季後賽 外卡資格爭奪的形勢。

大都會隊於9月14日晚間在花旗球場（Citi Field）以11比1擊敗響尾蛇隊；主隊於第三局下先馳得點，客隊全場則只在第八局上得到1分。

大都會隊當晚派出現年30歲、日本籍右投千賀滉大（Kodai Senga）主投6局三振對方10次，笑納本季第11勝。

響尾蛇隊目前在MLB國聯西區小組排名第三；國聯所屬的亞特蘭大勇士隊、洛杉磯道奇隊、密爾瓦基釀酒人隊可以由小組出線晉級季後賽。至於費城 費城人隊、芝加哥小熊隊和舊金山巨人隊，可能獲得外卡資格進入季後賽。以目前的形勢看來，響尾蛇隊、佛羅里達邁阿密馬林魚隊和辛辛那提紅人隊可能仍有機會現身季後賽。

紐約大都會隊目前和科羅拉多洛磯隊、華盛頓哥倫比亞特區國民隊、聖路易紅雀隊都已經提早和季後賽說聲再見，成為例行賽季的「非競爭者」（Non-contenders），然而這些隊伍卻還是有能力成為「砸鍋者」（Spoiler），攪亂其他隊伍完成晉級大事。

依據相關球隊目前的戰績、戰力、排定的剩餘賽程、教練團的指導原則和球隊培育新秀的布置，在賽季結束之前，紐約洋基隊、紐約大都會隊、洛杉磯天使隊、匹茲堡海盜隊和聖路易紅雀隊，都具備成為令人頭痛「砸鍋者」的資格。