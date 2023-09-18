我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

場邊人語／女足成功 冰球續攻

彭廣揚

●澳洲在成功地主辦第九屆世界盃女子足球賽之後，持續成為全球運動競技天地的熱點。

就在各界等候澳洲網球公開賽揭幕之前，北美冰球大聯盟（NHL) 所屬的洛杉磯帝王隊和亞利桑納土狼隊，預定於9月23日和24日造訪澳洲墨爾本的墨爾本公園球場（Rod Laver Arena），正式擧行美加地區男子職業冰上曲棍球隊，首次在南半球的表演賽。

土狼隊和帝王隊預定於9月18日聯袂抵達澳洲墨爾本。

北美冰球大聯盟是於1917年11月26日在加拿大東部蒙特利爾成立，目前有32支球隊，其中有25支球隊的主場在美國，還有7支球隊是以加拿大城市做為主場。

大聯盟為了保持北美式職業男子冰上曲棍球聯賽的「原裝、原汁、原味」，早在今年夏天就由位於加拿大安大略省的倉庫出發，藉助卡車運輸托運一大批貨品到多倫多，再由鐵路貨運到美國東部的費城，終於6月21日寄出了3個40英呎長的貨櫃經過巴拿馬運河，順利地在7月28日抵達澳洲東部維多利亞省會墨爾本。

這些貨櫃內托運物品包括大聯盟標準的室內和戶外球場支架、球場特質安全圍牆、專用冰上曲棍球、滑冰表面清除、磨平專用車輛（Zambonis）、球場內部管線專用化工用品等。

北美冰球大聯盟有鑒於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)、美國職棒大聯盟（MLB)和美國職業美式足球大聯盟（NFL) 在這些年，分別採行各種方法落地深耕，於是仔細檢視目前已經擁有的科學化市場調查數據，決定針對運動風氣熾盛的澳洲，量身訂做面對2萬5000名左右現場球迷，並且注重「體驗」的表演賽。

澳洲網球公開賽 加拿大 足球

上一則

場邊人語／眾志成城 費城兩勝

下一則

NFL／艾倫衝動 比爾慘痛

延伸閱讀

「威尼斯魅影謀殺案」楊紫瓊驚悚演出 北美票房小輸「鬼修女II」

「威尼斯魅影謀殺案」楊紫瓊驚悚演出 北美票房小輸「鬼修女II」
加拿大提供逾2440萬美元 協助烏克蘭強化空防

加拿大提供逾2440萬美元 協助烏克蘭強化空防
MLB／大谷翔平將是首位日籍全壘打王 明年再拚松井175轟

MLB／大谷翔平將是首位日籍全壘打王 明年再拚松井175轟
颶風李伊登陸加拿大 緬因州1騎士被樹壓死

颶風李伊登陸加拿大 緬因州1騎士被樹壓死

熱門新聞

歐尼爾選出美國隊最佳5人和世界隊最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。（取材自Instagram）

NBA／歐尼爾問美國隊、世界隊誰比較強？網友一面倒

2023-09-13 18:39

籃球／44歲退休選手1分鐘內投進33顆三分球 創世界紀錄

2023-09-09 07:57
詹姆斯(左)、杜蘭特(右)。 (歐新社)

NBA／「每場都能贏40分」亞瑞納斯排出現役最強美國隊

2023-09-12 08:27
中國國足終場以0比1踢輸敘利亞。(Getty Images)

中國國足踢輸敘利亞 中國球迷反為對手歡呼叫好

2023-09-13 10:43
國際網球公正調查組織表示，羅馬尼亞好手哈蕾普因兩次禁藥違規，遭禁賽4年。（美聯社）

網球／2屆大滿貫球后遭禁賽4年 哈蕾普職業生涯恐結束

2023-09-13 02:30
中國網球名將彭帥曾出面指控前國務院副總理張高麗性侵，但事件最終不了了之。(美聯社)

WTA賽事重返中國首站廣州 彭帥案抵制不到2年

2023-09-16 19:19

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警