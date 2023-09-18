場邊人語／女足成功 冰球續攻

●澳洲在成功地主辦第九屆世界盃女子足球 賽之後，持續成為全球運動競技天地的熱點。

就在各界等候澳洲網球公開賽 揭幕之前，北美冰球大聯盟（NHL) 所屬的洛杉磯帝王隊和亞利桑納土狼隊，預定於9月23日和24日造訪澳洲墨爾本的墨爾本公園球場（Rod Laver Arena），正式擧行美加地區男子職業冰上曲棍球隊，首次在南半球的表演賽。

土狼隊和帝王隊預定於9月18日聯袂抵達澳洲墨爾本。

北美冰球大聯盟是於1917年11月26日在加拿大 東部蒙特利爾成立，目前有32支球隊，其中有25支球隊的主場在美國，還有7支球隊是以加拿大城市做為主場。

大聯盟為了保持北美式職業男子冰上曲棍球聯賽的「原裝、原汁、原味」，早在今年夏天就由位於加拿大安大略省的倉庫出發，藉助卡車運輸托運一大批貨品到多倫多，再由鐵路貨運到美國東部的費城，終於6月21日寄出了3個40英呎長的貨櫃經過巴拿馬運河，順利地在7月28日抵達澳洲東部維多利亞省會墨爾本。

這些貨櫃內托運物品包括大聯盟標準的室內和戶外球場支架、球場特質安全圍牆、專用冰上曲棍球、滑冰表面清除、磨平專用車輛（Zambonis）、球場內部管線專用化工用品等。

北美冰球大聯盟有鑒於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)、美國職棒大聯盟（MLB)和美國職業美式足球大聯盟（NFL) 在這些年，分別採行各種方法落地深耕，於是仔細檢視目前已經擁有的科學化市場調查數據，決定針對運動風氣熾盛的澳洲，量身訂做面對2萬5000名左右現場球迷，並且注重「體驗」的表演賽。