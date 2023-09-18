場邊人語／眾志成城 費城兩勝

現年25歲，身高6呎1时的費城 老鷹隊當家四分衛赫兹（Jalen Alexander Hurts )，9月14日晚間8時16分開始，在6萬9879名現場球迷（上座率達到100%）觀賞之下，終場以34比28擊敗明尼蘇達維京人隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL) 國家聯會東區小組例行賽季，首先嬴得第二場勝利。

老鷹隊在這場比賽一路領先，每一節至少都有得到3分，上半場就以13比7領先。

老鷹隊在2022年球季的戰績為14勝3敗，是大聯盟國家聯會的冠軍。維京人隊在2022年球季的成績是13勝4敗，於季後賽 外卡階段以24比31落敗於紐約巨人隊。

好的開始是成功的一半。

自從1990年以來，大聯盟共有270支球隊在例行賽季結束第一場和第二場後，戰績是兩戰皆墨；而且這些球隊之中，只有31支球隊後來晉級季後賽，比例為11.5%。

老鷹隊成軍已經有91年，4次有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，卻只有1次捧回超級盃 ；最近連續兩個例行球季都晉級季後賽。

老鷹隊和維京人隊都是善戰的對手，自1962年10月28日以來，歷年在例行賽和季後賽共交戰31次，老鷹隊的戰績是16勝15敗；在2022年球季，雙方有1次對抗，由老鷹隊隊告捷。