話說從三個星期之前開始，星期六的美國大學校園大部分是屬於校際美式足球 競賽。

8月26日，位於印地安納州的天主教聖母大學首先在年度聯賽以42比3大勝美國海軍軍官學校校隊。

同時，校園在加州洛杉磯的南加大 校隊，在上一年度全國大學美式足球最佳運動員、現年21歲的四分衛威廉斯（Caleb Williams）領軍下，以56比28擊敗聖荷西州立大學隊。

9月20日的各場比賽，竟然有8次出現籃球比賽的比數，勝岀的一方收穫超過50分。

譬如奧勒岡大學隊以81比7擊潰波特蘭州立大學隊、奧克拉荷馬大學隊以73比0橫掃阿肯色州立大學隊、阿拉巴馬大學隊以56比7狂勝中田納西州 立大學隊、聖母大學隊再度以56比3擊敗田納西州立大學隊。

美國大學校際美式足球的競技局面進入第二周賽程之後，更是令人目不暇給。

譬如路易斯安納州立大學隊以72比10大勝葛蘭布林州立大學（Grambling State University）隊、賓州州立大學隊以63比7擊垮德拉瓦大學隊、南加大校隊以56比10技壓史丹福大學隊、聖母大學隊又以45比24取勝北卡羅萊納州立大學隊、喬治亞大學隊則是以45比3位於印第安納州的波爾州立大學（Ball State University)。

今年美國大學校際美式足球比賽安排15個星期賽程；各聯盟預定12月11日起舉行相關獎盃爭奪賽事。