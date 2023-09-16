場邊人語／藍鳥騎兵 肉搏相拚

看得到，還要搆的著。

美國職棒大聯盟（MLB）美聯晉級季後賽的形勢目前處於關鍵階段；巴爾的摩金鶯隊、休士頓太空人隊和明尼蘇達雙城隊在小組岀線懸念不多，佛羅里達坦帕灣光芒隊、德州 阿靈頓遊騎兵隊、西雅圖水手隊、加拿大 多倫多藍鳥隊之間的近身纒鬥相當吸睛。

德州遊騎兵隊於9月12日晚間7時7分開始跨境走訪加拿大多倫多，在第四局上以一支左外野方向兩分全壘打先馳得點，全場沒有失誤，有7次殘壘，終局以6比3凱旋而歸，拿到四連勝，以及這個例行賽季的第80勝。

藍鳥隊在這場比賽落敗，本季至此累積有65次吃敗仗的紀錄。

藍鳥隊當晚指派身高6呎3吋、現年36歲、來自南韓的左投柳賢振（Hyun-jin Ryu）先發。他自2013年4月2日起代表洛杉磯道奇 隊於大聯盟亮相，10個球季以來先後效力於道奇隊和藍鳥隊。他目前在大聯盟參加過183次賽事，其中有182場先發，戰績78勝48敗。

這是他在本季第8次先發，卻是首次演出本球季優質先發，也是自從2022年5月20日以來有首次有如此表現。

他以82球數主投6局，送出1次四壞球保送，還有5次三振，遭到擊出5支安打責失3分，防禦率2.93，吞下本季第3次敗投。

遊騎兵隊的39歲先發右投薛則（Maxwell Martin Scherzer），身高6呎3吋，2008年4月29日起，代表亞利桑納響尾蛇隊於大聯盟亮相，16個球季以來先後效力於6支球隊。他在大聯盟已經參加過457次賽事，其中有448場先發，戰績214勝1O8敗。

這是他在本季第27次先發，他以73球數主投5.1局，送出1次四壞球保送，還有2次三振，遭到對方擊出3支安打責失0分，防禦率3.77，獲得本季第13次勝投。他在賽後證實右手臂和肩膀部位受傷，因此在例行賽季再登板可能性已經消失。