場邊人語／釀酒人隊 完封敵隊

分別屬於美國職棒大聯盟（MLB）國聯東區小組和中區小組的邁阿密馬林魚隊和密爾瓦基釀酒人隊，9月11日晚間在威斯康辛州 對壘。地主隊先發投手一人以106球數完成守城任務，以12比0完全封鎖對手打擊，取得本季第80場勝利；至於馬林魚隊則苦吞球季第70次敗仗。

這是釀酒人隊30歲的右投伍德夫（Brandon Kyle Woodruff）職棒生涯首度完封表現。

釀酒人隊最近一次完封對手是在329場比賽之前，也就是於2021年9月4日晚間，在主場迎戰聖路易紅雀隊時，由右投赫色斯（Adrian David Houser）登板九局，以4比0戰勝。

釀酒人目前在國聯中區排名領先芝加哥小熊隊和辛辛那提紅人隊，晉級季後賽 行情良好。然而馬林魚隊在吞敗後，在國聯東區小組與費城 人隊還有5場距離，晉級季後賽機會渺茫。

釀酒人隊這場比賽9局共有40打數擊出17支安打1支全壘打，在5局攻下12分有11打點。

釀酒人隊當晚調派身高6呎4吋的右投伍德夫先發登板，本来就期望他能夠成為優質先發，更令球隊歡喜的是，他一口氣主投了9局演出難得的完封比賽。

他面對打者33次被敲6支安打，沒有責失，送出7次三振有1次保送，本季9場先發出賽拿下5勝，防禦率1.93，獲勝率為83.3%。

這是伍德夫自從2017年8月4日在大聯盟亮相以來，第113次擔任先發重任；也是他在大聯盟征戰7年以來第46次勝投。