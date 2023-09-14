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場邊人語／事有變化 擱置計劃

彭廣揚

對於美國職業美式足球大聯盟（NFL）紐約噴射機隊來說，2023年9月11日有一場戲劇化的夜戰；領銜上陣的39歲的四分衛羅傑斯（Aaron Charles Rodgers）岀埸開球4次後不到12分鐘就遭到對手擒殺倒地，並且稍後確認右腳足踝傷勢嚴重到剩下的球季整個報銷。

不過，噴射機隊終埸卻是以22比16逆轉勝岀，讓到訪的紐約上州水牛城比爾隊看傻了眼。

真是計劃趕不上變化。

激動的球迷首先要問的是：在噴射機隊剩下的16場例行賽事，誰會成為「主戰一哥」（QB 1)？會不會就是現年24歲、出身楊百翰大學的威爾森（Zachary Kapono Wilson）？

其次球迷們感到好奇的是，噴射機隊在本季失去羅傑斯的引導，今後是否需要兩位資深的哼哈二將保駕？這兩位老將可能是現年38歲、曾經獲得大聯盟年度總冠軍的四分衛佛拉科（Joseph Vincent Flacco），以及也是38歲、出身波士頓學院的四分衛芮恩（Matthew Thomas Ryan）？

現年30歲，身高6呎5吋、曾經效力於費城老鷹隊、印地安納亞波里斯小馬隊、華盛頓哥倫比亞特區司令隊3支隊伍的四分衛溫茲（Carson James Wentz），有沒有可能再度獲得青睞，因此承擔憲法重任？

現年34歲、代表費城老鷹隊5個球季，並且有過勇奪超級盃經驗的四分衛佛列斯（Nicholas Edward Foles）是否有機會藉機轉換環境再現高潮？

紐約噴射機隊原來的如意算盤，是好好的運用羅傑斯這些年來取勝的經驗；如今羅傑斯竟然率先折損，立即引起一直不平靜的四分衛市場再起漣漪。

費城 紐約上州 超級盃

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