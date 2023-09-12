場邊人語／鋼人主場 空留愁悵

現年23歲的四分衛波廸（Brock Richard Purdy），9月10日下午1時3分開始，正式先發率領舊金山四九人隊造訪賓州匹茲堡，在6萬7679名現場球迷喧囂之下，以俐落的身手率隊以30比7贏得第104屆美國職業美式足球大聯盟（NFL ）例行賽季開門紅。

四九人隊在這場比賽，每一節至少都得到3分，上半場就以20比7領先。

四九人隊成軍已經有78年，7次角逐NFL年度總冠軍榮銜，5次捧回超級盃 ；最近連續兩個球季都晉級季後賽。

球隊在本季正值拐點，現年31歲、原來領銜的四分衛蓋羅波洛（James Richard Garoppolo）於2023年3月17日簽訂為期3年總價3375萬元的協議，轉隊至內華達州拉斯維加斯突擊者隊。日前，一直擔任替補的23歲四分衛藍斯（Trey Aubrey Lance）則離隊轉而投效達拉斯牛仔隊。

波廸全場都沒有遭到攔截，總共和6名隊友合作，傳球29次，其中19次成功，最長傳接距離23碼，累積傳接推進220碼，於第一節和第二節兩次傳接成功達陣。

匹茲堡鋼人隊25歲新秀四分衛皮內特（Kenneth Shane Pickett）則是全場遭到2次攔截，和9名隊友合作，傳球46次，其中31次成功，最長傳接距離31碼，累積傳接推進232碼，於第二節傳接成功達陣。

現年23歲、身高6呎1吋的四九人隊定位踢球員穆廸（Jake Moody）全場表現搶眼，3次附加得分機會都牢牢把握住，並且還有另外3次分別由32、40、41碼處攻門得分。自從2012年以來，這是NFL大聯盟首次見證一位菜鳥球員在第一次出賽就有如此精彩的百分之百命中率的表現。

現年22歲、南加大 校友的四九人隊防守邊鋒傑克森（Drake Jackson），在開場後不久就演出第一次擒殺，使得皮內特不情願地成為本季「第一殺」的受害人。傑克森目前體重已經增加，全場共有三次擒殺，這個防守表現數字相當於他上個球季擒殺對方次數的總和。