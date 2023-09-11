場邊人語／德國經典 世籃焦點

第19屆世界男子籃球擂台爭奪霸主地位的雙方，是來自東南歐的塞爾維亞和西歐的德國 。

雙方在上半場你來我往戰成47：47平手，而德國隊在第三節結束時69：57領先，終場以83：77封王。

加拿大 隊稍早在延長賽時，以127：118擊敗美國隊，獲得第三名。

塞爾維亞男籃隊參加國際比賽，一直都是奪標的熱門隊伍，本屆在決賽之前已經出賽7次的戰果為6勝1敗，累積得到過684分，是32支參加比賽的隊伍積分最高者，全隊也有534失分。

德國隊在參加本屆冠亞軍之爭時，戰績是7場全勝，是大賽的8個分組球隊之中，唯一的球隊一路順風順水。該隊比賽累積得到661分，有554失分。

德國隊這些年來在國際籃壇上的表現，並不如來自南歐的西班牙和來自波羅的海區域的立陶宛持續都有亮點。

1963年1月21日在西德萊茵河畔出生，身高6呎10吋的施倫夫（Detlef Schrempf ），是首位德國球員經由美國球員培育體制揚名的經典。

他是在美國西北部華盛頓州就讀高中，大學期間由1981年到1985年代表華盛頓大學校隊參加過122場比賽，其中有62場先發，場均上陣29.8分鐘，得到11.9分6.2個籃板球2.3次助攻。

他在紐約市 參加1985年度職業籃球選秀活動，由達拉斯小牛隊於第1輪第8順位相中；同年10月26日正式参加聯賽。

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)於1985年6月18日，共由23支隊伍經過7輪挑選162名球員，這些球員之中66人服役後總共得分超過30萬分，遙遙領先其他年次梯隊。

1985年的梯隊共有11人生涯累積得分超過1萬分，其中最多得分者就是參加過1476場比賽的大前鋒「郵差」馬龍（Karl Anthony Malone）獲得有3萬6928分。當年選秀狀元中鋒尤恩（Patrick Aloysius Ewing），生涯出賽1183次共累積2萬4815分，「上帝左手」得分後衛穆林（Christopher Paul Mullin）岀戰986次得到1萬7911分，施倫夫上陣1136場累積收獲1萬5761分。

德國的國家隊，曾經在身高7呎的大前鋒諾維斯基（Dirk Werner Nowitzki）率領下攀登世界舞台，可惜未能攻頂。

他是於1998年6月24日在加拿大溫哥華參加大聯盟年度選秀，由密爾瓦基公鹿隊在第1輪第9順位圈中，然而隨即被交易到達拉斯小牛隊。

諾維斯基的北美職籃歲月，因此征戰21年，為的只有一支球隊。