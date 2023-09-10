我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

場邊人語/道奇猛攻 魚兒落空

彭廣揚

洛杉磯道奇隊在連續輸給佛羅里達邁阿密馬林魚隊兩場之後，9月7日傍晚在客場，終於以10：0痛襲對手，拿到本季第85勝。

道奇隊參加這場比賽，9局共有41打數擊出16支安打1支全壘打，在4局攻下10分。

馬林魚隊在這場比賽失利，終結六連勝的局面；主要的原因就是全場只有擊出2支安打。

馬林魚隊在六連勝期間，平均每一場擊出12支安打得到8分，累積有26支長打和15支全壘打的收穫。

道奇隊當晩緊急調派現年26歲，身高6呎3吋的右投手派比奧特（Ryan Michael Pepiot）先發登板，主投了6.2局都是完全比賽直到第七局下投送當晚第80球時，遭到馬林魚隊31歲的第三棒指定打擊貝爾（Joshua Evan Bell）擊出一支中外野方向一壘安打而破功。

他最終投完7局離場，面對打者22次被敲1支安打，沒有責任失分，送出3次三振沒有保送，本季4場出賽（其中2次先發）拿下2勝，防禦率0.86，獲勝率為百分之百。

這才是派比奧特在2022年5月11日在大聯盟亮相以來，第9次擔任先發重任；也是他由職棒小聯盟晉升到大聯盟之後，第13次登場。

他是於8月19日才正式在本球季登場；8月30日晚間就在洛杉磯道奇球場，對抗亞利桑納響尾蛇隊時，以84球數主投5局拿到本季首度先發勝投。道奇隊當天晚上是以7：0大勝。

道奇 洛杉磯

上一則

高球／LPGA皇后城錦標賽 台選手錢珮芸周日拚首冠

下一則

男籃世界盃／逆轉三分彈宰義大利 斯洛維尼亞獲第7名

延伸閱讀

費城首位非裔女性警察局長 轉任紐新航港局

費城首位非裔女性警察局長 轉任紐新航港局
MLB／道奇壞消息！烏力亞斯二度家暴被捕停賽

MLB／道奇壞消息！烏力亞斯二度家暴被捕停賽
MLB／超強勇士率先90勝 亞古納、阿西亞開轟重創道奇

MLB／超強勇士率先90勝 亞古納、阿西亞開轟重創道奇
MLB／小睡見效 道奇隊貝茲雙重賽扮英雄

MLB／小睡見效 道奇隊貝茲雙重賽扮英雄

熱門新聞

立陶宛隊卡里尼亞斯卡斯（左二）在比賽中與美國隊里夫斯（左三）噴垃圾話。(歐新社)

男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話

2023-09-03 23:15
世界盃男籃奪冠呼聲極高的美國隊（圖）儘管在16強最後一場敗給立陶宛落入分組第2，但似乎因禍得福8強首戰義大利，很有機會過關。(Getty Images)

男籃世界盃／輸球卻因禍得福？美國8強戰義大利有望輕鬆過關

2023-09-04 05:35
立陶宛擊敗美國後，下一場慘敗塞爾維亞。(歐新社)

男籃世界盃／擊敗美國隊魔咒 立陶宛成最新受害者

2023-09-06 22:29
德國網球好手澤瑞夫。（歐新社）

美網／澤瑞夫被觀眾以希特勒鬧場停賽 保安勸離鬧事者全場叫好

2023-09-05 09:00
中國隊在與菲律賓的比賽後。（新華社）

男籃世界盃／中國隊潰敗無緣奧運 中媒嘆：急功近利致一代不如一代

2023-09-04 04:15
中國隊主教練喬爾傑維奇（左六）在訓練後指導球員。（新華社）

男籃世界盃／官媒盤點中國隊：最差戰績、巨大差距

2023-09-03 19:05

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機