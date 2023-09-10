場邊人語/道奇猛攻 魚兒落空

洛杉磯道奇 隊在連續輸給佛羅里達邁阿密馬林魚隊兩場之後，9月7日傍晚在客場，終於以10：0痛襲對手，拿到本季第85勝。

道奇隊參加這場比賽，9局共有41打數擊出16支安打1支全壘打，在4局攻下10分。

馬林魚隊在這場比賽失利，終結六連勝的局面；主要的原因就是全場只有擊出2支安打。

馬林魚隊在六連勝期間，平均每一場擊出12支安打得到8分，累積有26支長打和15支全壘打的收穫。

道奇隊當晩緊急調派現年26歲，身高6呎3吋的右投手派比奧特（Ryan Michael Pepiot）先發登板，主投了6.2局都是完全比賽直到第七局下投送當晚第80球時，遭到馬林魚隊31歲的第三棒指定打擊貝爾（Joshua Evan Bell）擊出一支中外野方向一壘安打而破功。

他最終投完7局離場，面對打者22次被敲1支安打，沒有責任失分，送出3次三振沒有保送，本季4場出賽（其中2次先發）拿下2勝，防禦率0.86，獲勝率為百分之百。

這才是派比奧特在2022年5月11日在大聯盟亮相以來，第9次擔任先發重任；也是他由職棒小聯盟晉升到大聯盟之後，第13次登場。

他是於8月19日才正式在本球季登場；8月30日晚間就在洛杉磯道奇球場，對抗亞利桑納響尾蛇隊時，以84球數主投5局拿到本季首度先發勝投。道奇隊當天晚上是以7：0大勝。