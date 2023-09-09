場邊人語／美加籃球 奪冠訴求

美國和加拿大 男子籃球國家代表隊9月8日起在菲律賓馬尼拉爭奪第19屆世界盃男子籃球賽的冠軍；本屆比賽的最後四強是德國 、美國、加拿大、塞爾維亞。

美國隊對於曲終捧盃凱旋而歸視為理所當然；加拿大對於奪盃乘興而返，深深懷抱希望。

德國隊在晉級四強時，戰績是6連勝，比賽累積得到548分，有443分失分。

加拿大隊淘汰試圖衞冕的西班牙隊，累積戰績5勝1敗；6場比賽總共得到577分，讓對方獲得456分。

美國隊是帶著懸念且戰且走，累積戰績為5勝1負，6場比賽共有607分收穫，但是也讓對手得到461分。

塞爾維亞隊一直是奪標的熱門隊伍，已經出賽6場的戰果為5勝1敗，累積得到589分，有448失分。

本屆美國男籃國家隊成員，全部來自美加地區男子職業籃球聯盟（NBA ）；加拿大一直是NBA國際球員主要來源，在2022-23年的球季，30支球隊陣容中共有24名來自加拿大的外援。此外，加拿大已經連續9個球季成為向NBA輸送球員人數位居第一的國家。

NBA上個球季的季後賽階段，共有13名來自加拿大的球員參與其中。

至於NBA印第安納溜馬隊則是在上個球季史無前例地調派3名來自加拿大的戰將先發；他們是6呎7吋的大前鋒布里塞特（Oshae Jahve Brissett）、6呎6吋的得分後衛馬瑟倫（Bennedict Richard Felder Mathurin）和6呎5吋的得分後衛奈哈德（Andrew William Nembhard）。