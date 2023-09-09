我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

場邊人語／美加籃球 奪冠訴求

彭廣揚

美國和加拿大男子籃球國家代表隊9月8日起在菲律賓馬尼拉爭奪第19屆世界盃男子籃球賽的冠軍；本屆比賽的最後四強是德國、美國、加拿大、塞爾維亞。

美國隊對於曲終捧盃凱旋而歸視為理所當然；加拿大對於奪盃乘興而返，深深懷抱希望。

德國隊在晉級四強時，戰績是6連勝，比賽累積得到548分，有443分失分。

加拿大隊淘汰試圖衞冕的西班牙隊，累積戰績5勝1敗；6場比賽總共得到577分，讓對方獲得456分。

美國隊是帶著懸念且戰且走，累積戰績為5勝1負，6場比賽共有607分收穫，但是也讓對手得到461分。

塞爾維亞隊一直是奪標的熱門隊伍，已經出賽6場的戰果為5勝1敗，累積得到589分，有448失分。

本屆美國男籃國家隊成員，全部來自美加地區男子職業籃球聯盟（NBA）；加拿大一直是NBA國際球員主要來源，在2022-23年的球季，30支球隊陣容中共有24名來自加拿大的外援。此外，加拿大已經連續9個球季成為向NBA輸送球員人數位居第一的國家。

NBA上個球季的季後賽階段，共有13名來自加拿大的球員參與其中。

至於NBA印第安納溜馬隊則是在上個球季史無前例地調派3名來自加拿大的戰將先發；他們是6呎7吋的大前鋒布里塞特（Oshae Jahve Brissett）、6呎6吋的得分後衛馬瑟倫（Bennedict Richard Felder Mathurin）和6呎5吋的得分後衛奈哈德（Andrew William Nembhard）。

加拿大 NBA 德國

上一則

MLB／不滿外野手太胖？太空人教頭超怒：我還買布丁給他

下一則

MLB／MVP排行榜…美聯大谷全票第1 國聯2強相爭

延伸閱讀

NBA／目睹「最強高中生」佛雷格打球 柯瑞：節奏很特別

NBA／目睹「最強高中生」佛雷格打球 柯瑞：節奏很特別
男籃世界盃／波格丹諾維奇飆23分 塞爾維亞挺進金牌戰

男籃世界盃／波格丹諾維奇飆23分 塞爾維亞挺進金牌戰
NBA／布魯克斯自認世界最佳防守球員 盼當火箭小將導師

NBA／布魯克斯自認世界最佳防守球員 盼當火箭小將導師
加拿大任命法官何格 調查中國涉嫌干預選舉

加拿大任命法官何格 調查中國涉嫌干預選舉

熱門新聞

立陶宛隊卡里尼亞斯卡斯（左二）在比賽中與美國隊里夫斯（左三）噴垃圾話。(歐新社)

男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話

2023-09-03 23:15
世界盃男籃奪冠呼聲極高的美國隊（圖）儘管在16強最後一場敗給立陶宛落入分組第2，但似乎因禍得福8強首戰義大利，很有機會過關。(Getty Images)

男籃世界盃／輸球卻因禍得福？美國8強戰義大利有望輕鬆過關

2023-09-04 05:35
立陶宛擊敗美國後，下一場慘敗塞爾維亞。(歐新社)

男籃世界盃／擊敗美國隊魔咒 立陶宛成最新受害者

2023-09-06 22:29
梅西領軍的邁阿密國際將於9月3日對決去年冠軍洛杉磯足球俱樂部。（Getty Images）

梅西率邁阿密國際對決去年冠軍 成MLS史上最貴比賽

2023-09-01 10:55
德國網球好手澤瑞夫。（歐新社）

美網／澤瑞夫被觀眾以希特勒鬧場停賽 保安勸離鬧事者全場叫好

2023-09-05 09:00
中國隊在與菲律賓的比賽後。（新華社）

男籃世界盃／中國隊潰敗無緣奧運 中媒嘆：急功近利致一代不如一代

2023-09-04 04:15

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所