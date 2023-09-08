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場邊人語／酋長衛冕 雄獅會面

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟（NFL）的年度總冠軍得來不易，想要連續兩年都能夠捧回超級盃更是難上加難。

主場在密蘇里州堪薩斯城箭頭球場（GEHA Field at Arrowhead Stadium）的酋長隊，9月7日晚間和來自密西根州底特律的獅隊交手，展開衞冕年度總冠軍的征程。

酋長隊積極努力爭取連續第8次成為美聯西區小組冠軍。該隊已經連續8次在例行賽季拿下開門紅。

酋長隊最近一次在例行賽季首戰失利，是於2014年9月7日午後在箭頭球場，以10比26落敗於田納西泰坦隊；當時球隊的四分衛是猶他大學校友史密斯（Alexander Douglas Smith），當今領銜的馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes）還沒有上德州科技大學。

2004年到2013年之間的10個球季，新英格蘭愛國者隊在傳奇四分衛布雷廸（Thomas Edward Patrick Brady Jr.）帶領下，連續贏得每個球季的首役。

球迷分布在美國各地的德州達拉斯牛仔隊，曾於1965年到1981年期間的每一個球季首戰創下17連勝的紀錄。

酋長隊在2022年球季戰績是14勝3敗，且於2023年2月12日以38比35逆轉戰勝賓州費城老鷹隊，勇奪第57屆超級盃冠軍。

酋長隊從2015年球季連續8個球季以來，每季勝利次數都是雙位數，由2019年開始，4個球季之間3次衝擊超級盃2次凱旋而歸。單季14勝是酋長隊的作戰紀錄；這個紀錄首次出現在2020年球季。

獅隊在2022年球季表現先輕後重，戰績是9勝8敗，在例行賽程前8周有五連敗；然而在球季第13周開始，卻是6戰5勝。

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