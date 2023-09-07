場邊人語／三局三轟 馬到成功

美國職棒大聯盟（MLB）9月5日晚間進行「德州 大戰」（Lone Star Series），休士頓太空人 隊於阿靈頓夜戰遊騎兵隊，全場擊出20支安打6支全壘打，終場以14比1大勝；連續兩次對抗得分都是雙位數，而且獲勝的分差至少在7分以上。

太空人隊已經連續7次在客場作戰凱旋。

由於辛辛那提紅人隊當晚以7比6戰勝西雅圖 水手隊，於是促成太空人隊成為大聯盟美聯西區小組領頭者。球隊目前的戰績是79勝61敗，勝率56.4%。

太空人隊74歲的總教練貝克（Johnnie B. "Dusty" Baker Jr.）和遊騎兵隊68歲的總教練波奇（Bruce Douglas Bochy）知己知彼，賽前已經有202次交手紀錄，其中貝克獲勝117次。

遊騎兵隊當晚派遣現年33歲、身高6呎2吋的右投伊瓦廸（Nathan Edward Eovaldi）先發；這是他在2011年8月6日在大聯盟亮相以來，第241次擔任先發重任；也是自從波士頓紅襪隊轉投遊騎兵隊之後，第20次先發登場。

他當晚僅以35球數20個好球主投1.1局面對10人次打者，三振1次，被擊出5支安打，其中2支全壘打，有1次四壞球保送責失4分，防禦率2.95，苦吞本季第4次敗仗。他最近5次先發，只有1次投滿6局。

伊瓦廸對於面對太空人隊並不陌生；他在賽前已經和太空人隊對抗過14次，其中12次先發，戰績為5勝5敗，場均防禦率為4.15。

伊瓦廸和太空人隊33歲的委內瑞拉籍二壘手亞土維（José Carlos Altuve）也是不打不相識；亞土維在賽前已經有過36次打數3支全壘打的經歷，成為伊瓦廸最難纏的對手。

亞土維當晚擔任第一棒攻堅，首打席就敲出406呎的左中外野陽春砲，第二局上又是一發左中外野方向398呎全壘打，這兩轟的苦主都是伊瓦迪。他在第三局上，再度轟岀中外野方向426英呎遠的陽春全壘打。

亞土維是大聯盟戰史中第4人有過在比賽前三局就揮岀3次全壘打。在他之前的前輩是1930年芝加哥白襪隊的外野手雷諾斯（Carl Reynolds）、2002年西雅圖水手隊中外野手卡麥隆（Michael Terrance Cameron）、2016年巴爾廸摩金鶯隊三壘手馬恰多（Manny Machado）。